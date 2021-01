Covid-19 : 46 hospitalisations et 122 morts

Les chiffres de l’épidémie de Covid, en baisse depuis plusieurs semaines, semblent marquer un plafond, ces derniers jours. Le CHPF a connu un nouveau décès lié au virus.

Descendu à 37 patients en début de semaine, le nombre d’hospitalisations en filière Covid a retrouvé son niveau de la fin 2020 ce vendredi. 46 patients sont pris en charge pour des symptômes graves de la maladie, dont 21 en service de réanimation. Le nombre de nouveaux cas sur 7 jours (315), s’il reste élevé, à population égale, par rapport à beaucoup de territoires français ou d’îles du Pacifique, reste largement en dessous de ce qu’a connu la Polynésie en novembre (plus de 2 000 cas hebdomadaires entre le 30 octobre et le 11 novembre) et en décembre (entre 500 et 600 cas hebdomadaires à la fin du mois). Les autorités, qui doivent décider du maintien ou non du couvre-feu d’ici le 14 janvier, n’ont toujours pas écarté la crainte d’un rebond épidémique causé par les rassemblements de fin d’année.



Le CHPF a en outre connu un nouveau décès lié au Covid, le premier depuis lundi matin. 122 personnes sont mortes des suites d’une infection. Comme le rappelle la direction de la Santé dans son dernier bulletin épidémiologique, la moyenne d’âge des personnes décédées était fin décembre de 73 ans. Seuls 14% des décès liés au Covid concernent des patients de moins de 60 ans (31 ans pour le plus jeune), et la vaste majorité des victimes présentaient au moins un facteur de comorbidité (maladies cardio-vasculaires, respiratoires, tension artérielle ou obésité…). Le taux de mortalité des personnes hospitalisés en filière Covid est de 11%, et de 31% en service de réanimation.