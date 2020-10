Covid-19 : 813 cas confirmés et deux décès en 72 heures

Les derniers chiffres de la direction de la Santé montrent que le virus se propage de plus en plus rapidement au fenua. Les conséquences se font ressentir à Taaone : depuis vendredi, l’hôpital a connu deux nouveaux décès liés au Covid-19 et le nombre de personnes en réanimation a doublé.

Pas moins de 1359 personnes ont été diagnostiquées positives ces 7 derniers jours, dont plus de 800 depuis vendredi matin. Les dépistages étant principalement ciblés sur les personnes présentant des symptômes, il ne s’agit là que la partie observable de l’épidémie de Covid-19. « On ne peut pas dire quelle est la proportion de cas asymptomatique à l’heure actuelle », rappelait d’ailleurs le vice-président Tearii Alpha vendredi. La hausse « vertigineuse » du nombre de cas se poursuit en tout cas de jour en jour.

La vaste majorité de ces cas ne donnent pas lieu à des complications pour les personnes contaminées. Ainsi, entre 150 et 200 personnes sont autorisées, chaque jour, à sortir d’isolement après une semaine sans symptôme. Mais, accélération de l’épidémie oblige, le nombre de « cas actifs », c’est à dire surveillés par les autorités, n’en finit plus de grimper : 1330 ce lundi. Et c’est bien sûr à Taaone que la propagation de l’épidémie se fait le plus ressentir. Le nombre d’hospitalisations continue sa progression : 67 personnes sont à l’heure actuelle admises dans la filière Covid, qui a donc plus que doublé en taille depuis le début du mois. Les derniers chiffres de la direction de la Santé indiquent en outre un doublement du nombre de réanimation : 20 personnes contre 10 vendredi matin. Enfin, le CHPF a connu deux décès supplémentaires liés au Covid ces dernières 72 heures, portant à 16 morts le bilan provisoire de l’épidémie au fenua. Au total, 4548 personnes ont été diagnostiquées positives depuis le 15 juillet.