Covid-19 : Arrivée des premiers vaccins ce jeudi

Le Haut-commissariat confirme l’arrivée en Polynésie des premiers vaccins contre le covid-19 ce jeudi 7 janvier.

Ainsi que l’avaient annoncé Dominique Sorain et Édouard Fritch lors de leur dernière allocution commune le 11 décembre dernier, le premier lot de vaccins destinés à la Polynésie française sera bien acheminé début janvier. La date d’arrivée prévue sur le territoire est le 7 janvier 2021 par voie aérienne, annonce le Haut-commissariat dans un communiqué.

Selon le cabinet du haut-commissaire, la Polynésie reçoit ainsi un premier envoi de 14 624 doses, soit de quoi vacciner 7 312 personnes puisque ce vaccin Pfizer est inoculé en deux fois, à trois semaines d’intervalle. D’autres envoi doivent suivre. La Polynésie dispose de moyens suffisants pour stocker ces doses à -70° sans devoir pour l’instant recourir à un « super congélateur » comme ceux qui ont pu être expédiés dans d’autres collectivités d’outre-mer, assurait Dominique Sorain mercredi dernier sur l’antenne de Radio1. Les vaccins sont transportés dans des boites remplies de glace carbonique qui peuvent maintenir la température pendant 10 jours, et jusqu’à 30 jours en renouvelant cette glace.

Pour ce qui concerne le déploiement du vaccin, on n’en connait pas encore les modalités pratiques qui doivent être annoncées par la Direction de la santé. Seule indication donnée par le Pays fin décembre, les personnes âgées de plus de 75 ans et les personnels soignants en contact avec des patients covid seront prioritaires.