Covid-19 : assouplissement des mesures à Melbourne en Australie

Suite à une baisse du nombre de contaminations à Melbourne, les autorités australiennes ont décidé ce dimanche d’assouplir des mesures de restriction en vigueur dans la deuxième plus grande ville du pays depuis 3 mois.

« Il est temps de s’assurer que nous pouvons maintenant aller de l’avant et donner aux habitants de Victoria et de Melbourne la possibilité de reconstruire, de récupérer ce qui a été si terriblement perdu« , a déclaré vendredi le Premier ministre australien Scott Morrison. Les cinq millions d’habitants de Melbourne étaient jusqu’à présent soumis depuis plus de 100 jours à des restrictions drastiques destinées à lutter contre une vague de cas de covid-19.

Dans les faits, cet allégement des règles concerne d’abord la mesure qui limitait à deux heures le temps que pouvaient passer les résidents hors de leur domicile afin de se livrer à des activités autorisées. Les autorités ont ainsi décidé de lever cette restriction. Les autorités australiennes ont également étendu à 25 kilomètres la distance autorisée par les habitants de Melbourne, afin qu’ils puissent pratiquer des exercices physiques, acheter des produits de première nécessité ou encore exercer les professions considérées comme essentielles à la société.

Un assouplissement encore partiel

Si les annonces de ce dimanche tendent vers un potentiel retour à la normale à Melbourne, Daniel Andrews, le Premier ministre de l’État de Victoria, a décidé de prolonger la fermeture des restaurants et autres commerces. « Je ne fais pas ce qui est populaire, je fais ce qui est sûr, parce que nous ne voulons pas connaître à nouveau cela« , en cas de nouvelle vague d’infections, a indiqué M. Andrews.

Néanmoins, si les contaminations restaient sous contrôle dans le Victoria, la politique relative aux mesures de restriction évoluerait. Ainsi, la mesure imposant aux habitants de rester chez eux pourrait être levée et les restrictions liées aux commerces assouplies à la date du 1er novembre.

Depuis le début de la pandémie, l’Australie, qui compte 25 millions d’habitants, dénombre au total 27 000 cas et 904 morts, dont 800 dans l’État de Victoria.