Covid-19 : déjà 70 victimes de l’épidémie, mais une mortalité plus basse qu’ailleurs

Les autorités sanitaires ont rapporté deux décès supplémentaires liés au Covid-19. Le taux de mortalité observé en Polynésie reste toutefois trois fois moins élevé qu’en métropole.

Avec 9 décès en une semaine, la mortalité liée au virus est en légère baisse depuis la fin octobre. Les 70 personnes décédées depuis le 10 septembre sont en grande majorité des personnes âgées : la semaine dernière, la Direction de la santé précisait que les deux tiers des victimes avaient plus de 70 ans. À cette date, sept personnes de moins de 60 ans sont décédés après une infection au coronavirus, dont un patient de 31 ans. 97% des victimes présentaient au moins un facteur de risque : haute tension artérielle (50%), diabète de type 2 (35%), obésité (32%), pathologie respiratoire (27%), déficience immunitaire (22%), insuffisance cardiaque (17%)…

Des taux de mortalité et de létalité très bas en Polynésie

La mortalité liée au Covid reste relativement basse en Polynésie avec 25 morts pour 100 000 habitants, contre 73 au niveau national, 78 aux États-Unis, plus de 98 en Espagne et 137 en Belgique, pays qui détient un triste record mondial en la matière. Les chiffres polynésiens sont encore plus faibles rapportés au nombre de cas : environ 0,5% des cas confirmés se traduisent par un décès depuis le début de l’épidémie, contre 1,5 à 3% dans la plupart des pays d’Europe (2,2% en France) et jusqu’à 5% en Chine ou dans certains pays d’Amérique du Sud. Des données qui sont à prendre avec précaution : les chiffres de létalité, contrairement à ceux de la mortalité, dépendent de la politique de dépistage pratiqués sur un territoire. La stratégie plutôt restrictive adoptée au fenua (seuls les cas symptomatiques sont normalement testés) indique plutôt un nombre de cas « réels » plus élevé, et donc un taux de létalité plus faible. Les autorités sanitaires ne sont pas en mesure, pour l’heure, d’expliquer pourquoi la mortalité et la létalité sont si basses en Polynésie. Pas plus qu’elles ne peuvent expliquer pourquoi l’incidence de l’épidémie (intensité de la propagation) reste largement au-dessus de celui de la métropole ou des pays voisins depuis le mois d’octobre.

La filière Covid du Taaone continue sa décrue

Cette incidence, comprise entre 410 et 420 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants (contre 151 à l’échelle nationale), continue toutefois sa baisse au fenua. Seuls 1 155 cas ont été confirmés depuis mardi dernier. Du côté de l’hôpital, la filière Covid accueille 75 patients, dont 23 en réanimation. Des chiffres toujours importants, mais qui sont au plus bas depuis un mois.