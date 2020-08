Covid-19 : fermeture du CFPA à Pirae et Punaruu

Deux centres de formation du CFPA, à Punaruu et à Pirae, d’abord fermés du 17 au 21 août en raison d’une suspicion de covid-19, prolongent leur fermeture.

Un personnel du centre de formation de Punaruu du CFPA (Centre de formation professionnelle pour adultes) a été confirmé positif au Covid. Cette personne ayant également été amenée à faire un remplacement au sein du siège de l’établissement à Pirae, il a été décidé de fermer les deux unités. Dans un premier temps, la fermeture annoncée sur le site du CFPA devait s’étendre au 17 au 21 août. Par précaution, ces deux centres annoncent qu’ils seront fermés

– jusqu’au 27 août 2020 pour Punaruu ;

– jusqu’au 24 août 2020 pour Pirae.

Toutes les formations en cours sur Punaruu et Pirae sont suspendues durant ces périodes et devraient reprendre dès la réouverture des centres. Un suivi à distance opéré par les formateurs, via la plateforme numérique de travail « METIS », permet la diffusion des contenus pédagogiques auprès des stagiaires.

Les agents administratifs et formateurs du centre sont en télétravail durant la période de fermeture des centres.

Pour toute inscription à une formation, l’inscription en ligne sur « MES DEMARCHES.PF » est possible, ou auprès des secrétariats des centres de Taravao ou de Raiatea-Faaroa.

Pour tout contact avec le personnel du CFPA, s’adresser à [email protected]

Avec communiqué