Le président Édouard Fritch confiné après avoir été déclaré positif à la Covid-19

La présidence a annoncé par communiqué que le président du Pays a « été déclaré positif à la Covid-19 » à son retour de Paris. Son état de santé n’est « pas préoccupant », et il se confinera pendant 7 jours, comme le recommandent les autorités.

Le gouvernement a précisé que « le président Fritch avait parfaitement suivi l’ensemble du protocole ETIS avant son embarquement à Roissy. Il avait été déclaré négatif au test RT-PCR effectué à Paris, 3 jours avant son départ, condition impérative, pour laquelle il ne peut y avoir de dérogations, pour être autorisé à embarquer ». Sa compagne, qui a voyagé à ses côtés, a pour sa part été testée négative.

Pour tenter de parer à d’éventuelles critiques, le gouvernement insiste sur le fait que la mission à Paris « était nécessaire » malgré la « la vivacité de la propagation du virus à Paris ». Si Édouard Fritch a « pris le risque d’aller à la rencontre des autorités nationales », écrit le Pays, c’était pour « défendre des dossiers vitaux pour la Polynésie tels que la convention santé-solidarité, le Contrat de développement et de transformation, les abris de survie dans les îles et la relance économique ». Plusieurs ministres, dont Yvonnick Raffin et Nicole Bouteau, parlementaires (Lana Tetuanui, Teva Rohfritsch, Maina Sage) et élus, notamment le président de l’assemblée Gaston Tong Sang, ont accompagné le président du Pays et suivi leur propre programme de réunions dans les institutions nationales ces derniers jours.