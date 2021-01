Covid-19 : maintien des mesures sanitaires jusqu’au 15 février

Le haut-commissaire Dominique Sorain et le président Edouard Fritch ont annoncé à 11h30 le maintien des mesures sanitaires, y compris le couvre-feu de 21 heures à 4 heures du matin, jusqu’au 15 février prochain. « La pression sur note système de santé restera notre boussole », a déclaré le haussaire.

Face aux chiffres de la Direction de la santé, et à la menace des nouveaux variants du virus qu’il est trop tôt pour quantifier, le Pays et l’État choisissent la prudence. « Un allègement éventuel ne serait que très progressif, » a déclaré Dominique Sorain, précisant qu’il commencerait par « les salles de spectacles et les équipements sportifs couverts, avec un protocole très strict sur lequel les services du Pays ont commencé à travailler. »

« La pression sur notre système de santé restera notre boussole », a conclu le haut-commissaire, qui a également rappelé que « les soutiens de l’État à l’économie restent disponibles. 6,5 milliards de FCFP ont déjà été versés. »

Édouard Fritch a précisé le dispositif de vaccination, et rappelé qu’à son sens, il n’y a pas lieu d’avoir une polémique sur le vaccin, puisqu’il n’est pas obligatoire et que les personnes qui ont des doutes sont libres de ne pas le faire. « Être vacciné c’est se protéger soi-même et c’est protéger les autres », a-t-il conclu.