Covid-19 : moins de 800 cas mais toujours 10 décès en une semaine

Les autorités ont confirmé 773 cas de Covid-19 en une semaine, un chiffre qui n’avait plus été aussi bas depuis deux mois. Les hospitalisations sont aussi à la baisse, mais le nombre de cas graves, aboutissant à des réanimations ou des décès, reste très élevé.

Il faut remonter à la semaine du 5 au 11 octobre pour trouver un rythme de contamination aussi faible. Pourtant les possibilités de dépistage ont été élargies depuis cette date, notamment avec l’ouverture de centre sans rendez-vous et sans ordonnance. La dynamique est donc clairement à l’accalmie du côté de l’épidémie.

L’activité de l’hôpital, en revanche, ne rassure pas entièrement sur l’évolution de la situation. Certes, le nombre de patients en filière Covid a baissé. 62 personnes y sont aujourd’hui hospitalisées contre 84 il y a moins d’une semaine et jusqu’à 103 au plus fort de la crise. Mais le service d’anesthésie-réanimation, dont la saturation est particulièrement redoutée par les autorités, n’a jamais été aussi sollicité. 28 personnes y sont aujourd’hui prises en charge pour des formes graves de Covid qui mettent en danger leurs fonctions vitales. D’après les données publiées par le ministère de la Santé la semaine dernière, la moyenne d’âge des patients admis en réanimation est de 63 ans, et environ 30% d’entre eux n’ont pas pu être sauvés.

La direction de la Santé, qui n’avait pas transmis de carré épidémiologique depuis vendredi, compte ce mardi, 86 décès liés à l’épidémie de Covid. C’est 7 décès de plus que lors du dernier décompte et 10 de plus qu’il y a une semaine. La Polynésie compte entre 7 et 12 morts liés au Covid chaque semaine depuis la fin octobre. La vaste majorité de ces victimes sont des patients âgés et touchés par un ou plusieurs facteurs de risque, comme l’obésité, le diabète, l’hypertension ou des maladies cardiaques ou pulmonaires.