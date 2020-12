Covid-19 : toujours 81 hospitalisations

Après un rebond, hier, le nombre d’hospitalisations en filière Covid reste à un niveau très élevé. 26 personnes contaminées sont en outre prises en charge en réanimation, pour la plupart à cause de défaillances respiratoires.

Le Haut-commissariat et le Pays ont plusieurs fois expliqué que le taux de saturation de l’hôpital était le principal indicateur qui leur permettrait de faire évoluer les restrictions sanitaires. Un indicateur fluctuant de jour en jour et qui continue d’attester de la gravité de la situation sanitaire. 81 personnes sont aujourd’hui prises en charge en filière Covid dont 26 dans le service d’anesthésie – réanimation, qui au plus fort de sa capacité, pouvait accueillir 18 patients avant la crise. Aujourd’hui, une quarantaine de places peuvent être libérées mais les autorités veulent éviter à tout prix de s’approcher de ce seuil.

Vers un maintien du couvre-feu

Comme l’a indiqué hier Dominique Sorain au micro de Polynésie La 1ère, « il faudra s’attendre à passer les fêtes avec le couvre-feu ». Le haut-commissaire doit prendre la parole dès la semaine prochaine, et des aménagements pourraient être mis en place pour les soirées du réveillon de Noël et du jour de l’An. Des « dérogations » ont déjà été mise en place en métropole, même si le premier ministre Jean Castex a appelé à limiter le nombre de convives à 6 adultes à table pour les fêtes. « Il faudra le faire dans un esprit de rigueur » a pour l’instant indiqué le représentant de l’État en Polynésie.

À noter que les autorités sanitaires ont dénombré 181 nouveaux cas de Covid en 24 heures, soit environ un millier sur une semaine. Malgré le ralentissement de l’épidémie en novembre, le nombre de contaminations quotidienne reste, en proportion, bien plus élevée que celui de la métropole.