Covid-19 : trois décès en 48 heures en Polynésie

Le nombre d’hospitalisations pour cause de Covid-19 n’a pas augmenté depuis lundi. Mais l’hôpital a connu trois nouveaux décès, portant à 29 le nombre de victimes de l’épidémie.

Les autorités ont confirmé 76 nouveaux cas positifs ces deux derniers jours et 690 personnes sont, dans le même temps, sorties d’isolement. Le nombre de « cas actifs », théoriquement en isolement, continue donc de progresser : 2 391 contre 2 315 lundi, et 1 606 il y a une semaine. Pour rappel, ces cas ne permettent pas d’apprécier totalement la propagation du virus : la politique de dépistage est beaucoup plus restrictive en Polynésie qu’en métropole ou que dans la plupart des pays occidentaux.

Le principal indicateur épidémique reste donc le nombre d’hospitalisations en filière Covid : 85 ce mercredi, soit une de moins que lundi, dont 24 en réanimation. Difficile de parler d’un ralentissement, pourtant. Le nombre de personnes hospitalisées a plus que triplé depuis le début du mois d’octobre. Et le CHPF prévoit une progression de son activité liée au Covid jusqu’en décembre ou janvier.