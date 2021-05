Covid-19 : vacciner ou non les enfants ?

Le Canada, les États-Unis, ont étendu la vaccination aux enfants à partir de 12 ans. La question se pose au fenua également puisque désormais, les motifs impérieux sont levés pour les personnes vaccinées, et seulement pour les personnes vaccinées.

Quid des enfants ? Après l’annonce de la levée des motifs impérieux pour les personnes vaccinées entre la Polynésie française et la métropole à partir du 9 juin, la question se pose de savoir si la métropole et la Polynésie française feront le pas, ou non, de proposer la vaccination pour les enfants de 12 à 16 ans. Le Canada a été le premier pays dans le monde à ouvrir la vaccination aux enfants à partir de 12 ans, suivi par les États-Unis. Michel Monvoisin, P-dg d’Air Tahiti Nui, estime « qu’on peut s’attendre à ce que ça évolue en France également » car il s’agit véritablement d’un « frein » pour que les familles puissent se déplacer, depuis et vers la Polynésie française, comme l’explique Christophe Guardia, directeur du Tahiti by Pearl Resorts et co-président du CPH (conseil polynésien de l’hôtellerie).

C’était également la question que se posait Frédéric Duponchel, initiateur d’une pétition appelant à la levée des motifs impérieux pour le 9 juin. S’il se disait effectivement satisfait de cette annonce, que se passe-t-il pour les personnes non-vaccinées, notamment les enfants ?

Les jeunes à partir de 16 ans peuvent déjà se faire vacciner en Polynésie française depuis trois semaines avec le vaccin Pfizer. En métropole également mais cela dépend de la disponibilité des doses et des régions. Par contre, la vaccination n’est pas encore proposée aux enfants entre 12 et 16 ans mais selon le Dr Didier Bondoux, on y viendra forcément.

La Polynésie « suivra les décisions de la Haute autorité de santé »

Si la décision de vacciner les enfants entre 12 et 16 ans relève bien du Pays, le ministère de la Santé indique s’appuyer sur les décisions de la Haute autorité de santé. « Il n’est pas question de prendre des risques avec la santé des Polynésiens. Nous n’avons pas l’expertise suffisante sur place pour évaluer les conditions de vaccination. Depuis six mois, les choses évoluent sur les limites d’âge ou la conservation des vaccins, on suit les décisions de la haute autorité de santé et on s’adapte », explique Maiana Bambridge, la directrice de cabinet du ministère de la Santé. Aujourd’hui, il est difficile de savoir si la question de vacciner les enfants de 12 à 16 ans est posée à la Haute autorité de santé, mais « nous n’avons pas d’écho sur une quelconque annonce ».

La question est loin d’être réglée car même si les 12-16 ans pouvaient être vaccinés, il reste toujours les enfants entre 6 et 12 ans, non vaccinés et non immunisés, qui sont aujourd’hui encore soumis à la quarantaine selon le protocole sanitaire du Pays.