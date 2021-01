Covid : 20 hospitalisations, dont 11 en réanimation

Le nombre d’hospitalisations et de réanimation liées au Covid poursuit sa baisse. Le virus, pourtant, continue sa propagation, à un rythme moins rapide qu’il y a quelques semaines.

La filière Covid du Taaone n’avait pas accueilli aussi peu de patients depuis la mi-septembre, alors que la vague polynésienne de Covid n’en était qu’à ses débuts. Sur les 20 patients hospitalisés pour des symptômes graves de la maladie ou des risques vitaux importants, 11 sont pris en charge en service d’anesthésie – réanimation. L’hôpital, qui avait accueilli jusqu’à 105 patients contaminés dont 27 placés en réanimation, n’en conserve pas moins son organisation exceptionnelle, adoptée au cours du confinement de mars et avril, et qui permet une séparation complète entre les filières « Covid » et « classique ».

Les chiffres de l’épidémie sont eux aussi rassurants. 215 personnes ont été dépistées positives au cours des 7 derniers jours. Un niveau d’incidence là encore équivalent à celui de la première quinzaine de septembre. L’étude de séroprévalence qui doit lancée d’ici quelques jours par la direction de la Santé doit permettre de déterminer quelle part des cas réels ces chiffres du dépistage couvrent réellement. Craignant une moindre fréquentation des centres de tests avec les débuts de la vaccination, la plateforme Covid avait une nouvelle fois appelé à se faire dépister lors de symptômes suspects ou de contacts avec un cas positif. Les spécialistes ont aussi rappelé l’importance de s’isoler en cas de doute sur sa positivité.

À noter enfin que 1 161 personnes ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid la semaine dernière. La première livraison de vaccins Pfizer doit permettre de vacciner environ 7 300 Polynésiens.