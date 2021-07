Covid : 237 cas détectés en 10 jours au fenua

Avec 51 dépistages positifs confirmés, ces dernières 24 heures constituent la pire journée sur le front de l’épidémie depuis le mois de janvier. Les spécialistes rappellent que les gestes barrières, et notamment le masque dans les rassemblements publics, sont « indispensables » en attendant « qu’un maximum de gens soient vaccinés ».

32 cas annoncés mercredi, 39 hier, 51 aujourd’hui. Les chiffres des contaminations s’affolent depuis dix jours au fenua. Un parfum de déjà vu pour la Polynésie qui avait déjà connu une flambée épidémique, en août 2020. Si le nombre de cas n’a pas encore pris des proportions massives – 237 cas détectés en 10 jours et 190 cas considérés comme « actifs » par les autorités – cette reprise épidémique est particulièrement « brutale », comme l’a déjà pointé la plateforme Covid. En cause : le variant delta, qui représentait, la semaine passé, 85% des contaminations « criblés » par les services de l’Institut Malardé. Un variant qui est beaucoup plus contagieux que la souche originelle du Covid, et qui est devenu majoritaire en métropole comme dans d’autres pays. Mais la croissance rapide des chiffres, ces derniers jours peut aussi être expliquée par une détection tardive des foyers par les autorités. « Les symptômes peuvent être faibles pour beaucoup de personnes, on a perdu l’habitude de se faire dépister, et on a pris du temps à le repérer », explique le Dr Mallet, épidémiologiste de la plateforme Covid.

Le vaccin, efficace contre le variant, et pour ralentir la circulation

Le principal foyer de contamination, autour de l’hospitel de Pirae, a participé à une certaine dispersion de ce variant très contagieux du virus, notamment vers les Tuamotu (5 cas la semaine passée). Mais c’est surtout à Tahiti et Moorea que la circulation est la plus forte. Alors les spécialistes répètent les recommandations qui ont fait leurs preuves, au fenua ou ailleurs dans le monde : « si les gens sont suffisamment vaccinés, on va atténuer nettement l’effet, et on aura beaucoup moins de formes graves, et donc on peut éviter la saturation des hôpitaux », explique le Dr Mallet.

Les hôpitaux qui ont eux aussi connu une montée en pression ces derniers jours, même si la filière Covid est encore très loin de son activité d’octobre dernier. Huit personnes sont actuellement hospitalisées pour des symptômes graves liés au virus, dont trois ont été placées en coma artificiel et en réanimation. Pour l’épidémiologiste de la plateforme Covid, outre la vaccination – « qui marche aussi contre le variant », contrairement à certaines affirmations sur les réseaux sociaux – d’autres reflexes sont à reprendre. Se faire dépister en cas de symptômes, « même légers », puisque les formes quasi-asymptomatiques ne sont pas rares. Et respecter les gestes barrières : « on l’a oublié, mais le port du masque dès lors qu’il y a un rassemblement de personnes reste absolument indispensable ».