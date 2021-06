Covid : 30 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin

En Polynésie, 65 000 vaccinés et de plus en plus de retard sur la métropole Vendredi matin, 64749 Polynésiens avaient reçu au moins une dose de vaccin dont 10 000 étaient en attente d’une seconde. Le rythme de vaccination, au contraire de celui de la métropole, a baissé ces dernières semaines et l’écart dans la couverture vaccinal s’est creusé. Alors que le Pays et l’État parlait un temps de faire de la Polynésie un « exemple en matière de vaccination », seuls 31,5% des plus de 18 ans ont reçu au moins une dose, contre 57% des adultes au niveau national. Ce samedi, un vaccinodrome est ouvert à la mairie de Punaauia : offrant les vaccins Janssen et Pfizer, il accueille, de 8h à 16h, tous les volontaires, y compris les 12 – 16 ans accompagnés d’un adulte.