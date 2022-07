Covid : 8 hospitalisations, toujours plus de contaminations

Les derniers chiffres de la plateforme Covid, qui compte désormais 459 cas actifs dans le pays, confirment que le virus gagne du terrain au fenua.

Avec 192 cas découverts en 72 heures, l’incidence de l’épidémie, estimée à 86 cas positifs pour 100 000 habitants sur 7 jours le 6 juillet pointe désormais à 165. C’est bien moins que les 1 135 cas pour 100 000 habitants que la Métropole a connus la semaine dernière, mais comme l’ont déjà pointé les autorités sanitaires, la Polynésie se distingue par le faible nombre de tests « officialisés » par un professionnel de santé. Difficile, donc, de savoir si cette 4e vague, causée comme tous les regains de contaminations dans le monde par les sous-variants d’Omicron BA4 et BA5, va grossir dans les semaines à venir. Mais la plateforme Covid surveillera de près les chiffres des contaminations à la rentrée. Le meilleur indicateur de la gravité de la situation reste tout de même les hospitalisations : ce lundi huit personnes sont soignées pour des symptômes aigus de Covid au CHPF, dont une en service de réanimation. Bien peu face aux plus de 400 hospitalisations du mois d’août 2021, quand la vague Delta frappait le fenua. Mais il faut tout de même remonter à début mars pour trouver autant de patients en filière Covid du Taaone.

À noter qu’en métropole, la septième vague de Covid qui semble avoir passé son « pic », a engendré une flambée de contaminations, mais pas une surchauffe hospitalière. Les autorités nationales, comme les autres pays touchés ces derniers mois, remercient les forts taux de vaccination. Aussi les chiffres des vaccinodromes sont suivis de près en Polynésie. Et ils sont en demi-teinte : 711 injections, dont une bonne partie (469) de 4e dose de Pfizer, qui est conseillé 6 mois après la troisième dose, ont été réalisées à la présidence ce weekend. Les autorités sanitaires s’inquiètent surtout pour les personnes âgées : le taux de personnes de plus de 60 ans ayant reçu un rappel dans les six derniers mois, qui atteignait 35% à la mi-juin, est retombé à moins de 27%.