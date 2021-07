Covid : 91 cas actifs et 5 hospitalisations au fenua

Après l’introduction du variant Delta en Polynésie, les derniers chiffres publiés par la plateforme Covid confirment un rebond épidémique en Polynésie. 42 dépistages positifs ont été enregistrés ce weekend, et les analyses continuent autour de plusieurs clusters identifiés.

42 personnes ont été dépistés positives au coronavirus ces dernières 72 heures. Ce qui ramène le total de cas actifs identifiés en Polynésie à 91 contre seulement 12 voilà une semaine. Ces cas supplémentaires proviennent pour l’essentiel des dépistages réalisés autour de foyers de contamination identifiés par les autorités. Parmi eux, la clinique Cardella, qui après la découverte de plusieurs cas la semaine dernière, a testé tous ses employés, l’hospitel du CHPF de Taaone, dont plusieurs pensionnaires ont été contaminés, là encore, au variant Delta, ou encore des participants à une soirée dans un bar-restaurant de Papeete.

Dans le même temps, et alors que la filière Covid n’accueillait plus aucun patient, 5 patients ont été admis pour des symptômes graves de Covid en 5 jours. Deux d’entre eux ont dû être placés en réanimation. La filière Covid n’avait pas connu une telle affluence depuis la fin du mois de mars.

De nombreuses analyses sont encore en cours autour des clusters identifiés pour identifier et isoler des cas contacts. Du côté des autorités sanitaires, on prévient que de nombreux autres cas pourraient être découverts dans les jours à venir et on appelle à un regain de vigilance sur les gestes barrières. Surtout, les médecins rappellent que le vaccin, et notamment le vaccin Pfizer est efficace pour se protéger du variant Delta et limiter sa transmission dans la société. En métropole 68 % des adultes ont reçu au moins une dose de vaccin. En Polynésie, c’est aujourd’hui moins de 39%.