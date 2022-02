Covid : l’épidémie ne faiblit pas… et fait route vers Rapa

Les contaminations continuent de progresser au fenua, mais l’hôpital reste encore très loin de la saturation. À Tarahoi, Édouard Fritch a tout même fait part de son inquiétude sur le développement de cette vague, relatant, entre autres, l’apparition d’un cluster sur le Tuhaa pae IV, en route pour Rapa.

Ce matin lors de la séance extraordinaire de l’Assemblée de Polynésie française, le président du Pays a annoncé la détection d’un cluster à bord du navire Tuha’a pae IV, qui a quitté aujourd’hui Raivavae pour Rapa Iti. Un risque, pour l’île, restée jusque là exempte de Covid grâce à l’isolement systématique des arrivants. Une partie de l’équipage étant contaminée, les procédures de la compagnie auraient normalement poussé à un retour vers Papeete. Mais le maire de l’île, Narii Tuanainai, qui se trouve à bord, a insisté pour continuer le trajet. En assurant que toutes les mesures seraient prises pour organiser une quarantaine et isolement complet des passagers, positifs comme négatifs, une fois arrivé sur place et pour au moins une dizaine de jours. Une initiative saluée par le président Édouard Fritch, qui précise que Rapa sera la 18e île touchée actuellement par le Covid après Ahe, Apataki, Arutua, Borabora, Fakarava, Hao, Hiva Oa, Huahine, Moorea, Nukuhiva, Nukutavake, Raiatea, Rangiroa, Tahaa, Takaroa, Tubuai et Ua Pou, réparties dans tous les archipels.

18 Polynésiens hospitalisés pour des formes graves de Covid

Cette contamination, malgré les tests effectués avant le départ, n’est que peu étonnante vu le degré du circulation du Covid en Polynésie. Dans le dernier carré épidémiologique, la direction de la santé compte 2456 nouveaux cas positifs en 48 heures, ce qui porte le nombre de cas actifs à 6307 et le taux d’incidence à 2285 cas pour 100 000 habitants ces 7 derniers jours. Un niveau stable depuis lundi, mais qui a augmenté de moitié en une semaine. Aucun nouveau décès n’est survenu suite à une infection au Covid, et le nombre d’hospitalisations, qui avaient bondi en fin de semaine dernière, est en léger recul : 18 Polynésiens pris en charge pour des symptômes graves de Covid, dont 4 en réanimation.

Alors que l’assemblée se préparait à débattre de loi sur l’obligation vaccinale, le président du Pays a rappelé l’importance de la vaccination dans la stratégie de lutte contre le Covid-19 : « 90 % des personnes hospitalisées et présentant des formes graves, sont non vaccinées ou n’ont pas de schéma vaccinal complet » déclare-t-il. Aujourd’hui 79,2% des plus de 12 ans sont vaccinés à au moins deux doses, mais les taux de rappel (troisième dose) restent faibles en Polynésie. Il n’atteint que 32% dans la population des 18-59 ans.