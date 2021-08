Covid : les élèves de plus de 16 ans pourront décider eux-mêmes de se faire vacciner

Dans une circulaire diffusée aujourd’hui, la DGEE annonce que dans le cadre des campagnes de vaccination qui vont être effectuées dans les établissements scolaires, les élèves de plus de 16 ans n’auront besoin ni de l’autorisation ni de la présence de leurs parents pour se faire vacciner contre le Covid.

Une circulaire de la DGEE sème l’émoi depuis ce matin : datée d’aujourd’hui, elle indique qu’en vertu de la loi nationale du 31 mai dernier relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, , rendue applicable en Polynésie française, et par dérogation au code civil, « la vaccination contre la covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de 16 ans. »

Eric Tournier, le directeur de la DGEE, confirme donc que « les mineurs de plus de 16 ans pourront donc décider seuls de se faire vacciner. Le consentement libre et éclairé du mineur sera recueilli par son établissement scolaire. L’autorisation parentale ne sera plus requise. La présence d’un des deux parents reste recommandée mais ne sera pas obligatoire. »

Cette vaccination sera organisée par la médecine scolaire en lien avec les infirmières de l’Éducation dans les établissements. Le courrier se termine par le souhait que les parents d’élèves apportent leur « pleine et entière collaboration » pour « protéger nos jeunes et ainsi l’ensemble de la population ».