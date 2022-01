Les États-Unis, où la circulation d’Omicron atteint de nouveaux records, sont passé d’orange à rouge dans la classification française des pays à risque épidémique. Une décision qui vise surtout à limiter le déplacement des voyageurs non-vaccinés entre la France et les États-Unis. Le Haut-commissariat étudie en ce moment ses conséquences pour la Polynésie.

Le décret national a été publié au journal officiel le 31 décembre pour une entrée en application le 2 janvier. Les États-Unis rejoignent la Russie, le Pakistan, l’Afghanistan et plusieurs pays d’Afrique australe sur la liste « rouge » du risque épidémique. Il s’agit du troisième échelon d’une échelle allant de vert (l’ensemble des pays européens) à l’écarlate en passant par l’orange (la majeure partie de l’Asie, de l’Amérique du Sud, le Canada, et jusqu’à hier, les États-Unis) et le rouge, groupe qui rassemble les pays « dans lesquels une circulation active du virus est observée avec une présence de variants préoccupants ». Il faut dire que la progression du nombre de cas est extrêmement rapide aux USA : près de 400 000 nouvelles contaminations par jour, principalement sous la pression d’Omicron. Du « jamais vu » pour les autorités qui, même si la courbe des hospitalisations augmentent beaucoup moins vite que celles des nouveaux cas, craignent, comme en Europe, une saturation des services de santé du fait de la fulgurance de la propagation du variant.

Ce reclassement national est bien sûr une source d’inquiétude pour la Polynésie puisque depuis la réouverture du ciel américain tous les vols internationaux, à l’exception des rotations vers la Nouvelle-Calédonie, passent par les États-Unis. Le Haut-commissariat indiquait ce dimanche matin que le travail était en cours, à Tahiti comme à Paris, pour adapter les règles de voyage à cette nouvelle classification. Mais elles ne changent pour l’instant pas, et ne devraient pas énormément évoluer. Car le classement en liste rouge ne modifie pas les règles pour les voyageurs vaccinés, dans un sens ou dans l’autre. Il astreint en revanche les voyageurs non-vaccinés en provenance des États-Unis à présenter un motifs impérieux (dans lequel ne figure pas le tourisme) et surtout à respecter une quarantaine obligatoire de 10 jours à leur arrivée sur le territoire national. Or, les échanges entre la Polynésie et les États-Unis sont déjà réservés aux voyageurs vaccinés du fait des règles américaines en place depuis la réouverture début novembre et, depuis début décembre, par les règles fixées par le Pays. Avant de mettre à jour leurs recommandations de voyage, les autorités se veulent donc rassurantes : quelle que soit la situation, le retour au pays des résidents Polynésiens ne sera pas un problème pas plus que le retour des Américains aux États-Unis, puisque ces deux cas font partie des motifs impérieux de voyage.

À noter que le pic de contamination aux États-Unis, qui prive de nombreuses structures de leurs employés, y compris les compagnies aériennes et les hôpitaux, perturbe le trafic aérien en ce début d’année. S’ajoute la météo difficile (vents, innondations, tempêtes de neige) dans plusieurs états : plus de 2 200 vols américains avaient déjà été annulés dimanche en fin de matinée, et 2400 autres retardés.