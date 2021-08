L’hôpital est plus saturé que jamais par la vague de covid, mais les sapeurs-pompiers sont aussi submergés par les interventions, souvent déclenchées par le Samu. Une situation qui alarme le président de la Fédération polynésienne des sapeurs-pompiers, Gaston Tunoa, qui appelle, comme les soignants, au respect des restrictions sanitaires, à la vaccination, mais aussi à la prudence : tout accident alourdit encore le travail des secouristes.

Si les soignants sont « au front » face au Covid, les pompiers sont les « premier maillons de la chaine d’intervention », rappelle Gaston Tunoa. Le Samu, dont le centre d’appel a été renforcé, s’appuie beaucoup sur les pompiers pour prendre en charge les cas graves à leur domicile et les accompagner vers les structures de soins. Après le personnel des urgences la semaine dernière, le président de la Fédération polynésienne des sapeurs-pompiers tire donc à son tour la sonnette d’alarme. « Nos interventions ont été multipliées par 10, on récupère tous les jours des personnes en difficulté respiratoire ou qui font des malaises », alerte-t-il, saluant au passage « le courage et la mobilisation de tous ceux qui sont à l’œuvre dans cette crise ».

Si le Covid représente l’essentiel des interventions actuelles, le reste des missions sont toujours là, insiste le commandant de la brigade de Teva i Uta : « Il faut qu’on intervienne pour le Covid, mais aussi les femmes enceintes, pour les secours à personnes, les accidentés de la route, les incendies, les secours en mer ou en montagne… » Raison pour laquelle les sauveteurs saluent généralement l’idée du confinement. « C’est vrai que ça n’amuse pas, mais on l’a vu l’année dernière : moins d’accidents, moins d’attroupements, cela a fait beaucoup baisser nos interventions » reprend Gaston Tunoa. Qui appelle tous les Polynésiens à la « solidarité » avec leurs pompiers : « ça passe par le respect des gestes barrières, par ne pas aller faire la fête à droite à gauche, par la vigilance ».

Par la vaccination aussi. Si le président de la Fédération rappelle que les sapeurs-pompiers « sauvent tout le monde, sans distinction », le statut vaccinal fait partie des questions qui sont posées pour un premier bilan, transmis au CHPF. Même constat qu’aux urgences : « la plupart des interventions Covid que nous faisons, entre 90 à 95%, sont non-vaccinés ». « Chacun est libre, chacun est adulte (…) mais les chiffres parlent, c’est à nous à bien réfléchir sur ce qu’on veut », explique le président de la Fédération, qui faisait partie des premiers volontaires au vaccin en début d’année. Il estime que la vaste majorité de ses collègues ont aussi sauté le pas et que la loi sur l’obligation vaccinale, qui touche les pompiers, ne devraient pas poser de problèmes aux professionnels. Mais certains ont déjà alerté : elle pourrait être plus difficile à faire appliquer chez les pompiers volontaires, indispensables dans beaucoup de communes, surtout en cette période de crise.