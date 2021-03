Covid : les vaccinés dispensés de quarantaine

Le gouvernement, réuni ce vendredi en conseil des ministres extraordinaire, a acté la décision de faciliter les déplacements internationaux des résidents polynésiens ayant été vaccinés. À leur retour d’un voyage à l’étranger, ils seront ainsi dispensés de quarantaine et de suivi sanitaire. Seuls sont concernées pour l’instant les personnes vaccinées en Polynésie.

Ainsi, les personnes arrivant en Polynésie française par voie aérienne ou maritime ayant été vaccinées en Polynésie française, seront exonérées des mesures de quarantaine et de suivi sanitaire à leur arrivée.

L’exonération du suivi sanitaire est également prévue pour les personnels navigants et les professionnels de santé assurant la médicalisation des évacuations sanitaires internationales ayant été vaccinés.

Cette mesure est limitée dans un premier temps aux personnes vaccinées en Polynésie française car le contrôle de la réalisation effective et complète de la vaccination est possible grâce à l’enregistrement sur le registre VAXI mis en place pour l’organisation et le suivi de la vaccination en Polynésie française.

Les mesures d’entrée en Polynésie française par voie maritime sont également révisées. Actuellement, tout navire de 5 personnes et plus est soumis à quarantaine à l’arrivée sur le territoire.

Il sera possible pour tout navire arrivant en Polynésie française après 42 jours de mer d’être exonéré des mesures de quarantaine, si aucune personne symptomatique n’a été déclarée sur la « déclaration maritime de santé » en application du règlement sanitaire international durant cette période.

Enfin, pour les navires arrivant exclusivement à Tahiti avec une durée de navigation entre 11 et 42 jours, une demande d’exonération de quarantaine pourra être faite et accordée si tous les passagers et membres d’équipage du navire présentent un résultat négatif au test de dépistage de la covid-19 pratiqué à bord à leur arrivée.

Avec communiqué