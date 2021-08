Covid : Moetai Brotherson demande l’envoi de renforts médicaux depuis Cuba

Face à la saturation des hôpitaux polynésiens, le député Moetai Brotherson a demandé officiellement l’assistance d’un contingent de soignants cubains. Si La Havane n’a pas encore officiellement répondu, l’élu Tavini espère que le Pays ne se privera pas, le cas échéant, de la possibilité de cette assistance, loin d’être gratuite et dont l’efficacité a parfois été remise en cause.

« Je m’adresse aujourd’hui à la nation cubaine à travers vous : nous avons besoin d’aide pour faire face à la pandémie Covid-19 ». Voilà ce qu’a écrit le député Moetai Brotherson dans une lettre adressé ce 18 août à Elio Eduardo Rodriguez Perdomo. Constatant que les soignants du fenua sont « épuisés et à bout de souffle », malgré les renforts de la réserve sanitaire nationale arrivés dimanche soir, l’élu Tavini interroge l’ambassadeur de Cuba en France sur la possibilité d’envoyer en Polynésie « un contingent de soignants cubains, opérationnels et déjà formés à la prise en charge du Covid ». Une demande qui pourrait paraitre insolite si Cuba n’avait pas fait de l’envoi de renforts médicaux dans des territoires touchés par des crises sanitaires une de ses spécialités. L’état socialiste, qui vante depuis longtemps les réussites de son système de santé, dispose d’équipes médicales spécialement affectées à ces missions à l’étranger, moyennant finances par les pays d’accueil. Cette diplomatie médicale constituerait même d’une des principales ressources extérieures de l’île, qui vit sous embargo américain depuis presque 60 ans.

Oscar Temaru, qui entretient, comme une partie de la gauche française, des rapports privilégiés avec le régime de La Havane, avait d’ailleurs été invité, lors d’un symposium sur le diabète à Cuba en 2014, à rencontrer ces équipes. Comme le rappelle Outremers 360°, le leader bleu ciel avait d’ailleurs plus tard proposé, alors qu’il était président du gouvernement, de pallier aux déserts médicaux dans l’archipel polynésien grâce à des médecins formés à Cuba. Moetai Brotherson était du voyage et dit avoir constaté « in situ » le « très haut niveau de qualité du système de santé local ». « La réputation des équipes médicales cubaines, présentes sur quasiment tous les fronts sanitaires, n’est pas usurpée, c’est une réalité, écrit-il à l’ambassadeur cubain. C’est mon intime conviction ».

Des équipes déjà envoyés en Outre-mer pour lutter contre le Covid

Des médecins cubains sont déjà venus en renfort des Antilles ou de la Guyane pendant les premières vagues d’épidémie de Covid. Avec des résultats très débattus : certains élus cités par Martinique La 1ère avaient salué la « prouesse » de cette mission d’assistance qui aurait « donné une bouffée d’air » à l’hôpital. D’autres, comme la sénatrice Catherine Conconne, avaient dénoncé « du tourisme médical qui a coûté très cher pour une opération qui n’a pas servi à grand chose« . Ou pointé du doigt, comme le directeur du centre hospitalier martiniquais, les problèmes de langue, de connaissance du matériel ou des médicaments constatés chez ces médecins qui exercent sous statut de « stagiaires assistés ». Le coût de cette mission de trois mois – 35 millions de francs pour le déplacement et les frais sur place, somme à laquelle s’ajoute le salaire des médecins, directement payé à La Havane – avait aussi fait débat.

Moetai Brotherson, lui, évoque des retours positifs de ses collègues députés et estime, que cette aide, même imparfaite, ne peut être laissée de côté vu l’état épidémique actuel au fenua. « Quand on est dans une situation aussi critique que dans celle où on est aujourd’hui, avec des personnels de santé qui sont à bout et des dizaines de morts tous les jours il ne faut pas se priver d’une aide sous prétexte qu’elle n’est pas Made in France », pointe le député. Je ne crois pas que nos autorités soient dans ce schéma là, j’espère que non ».

La demande d’assistance du député ne serait à ce stade qu’une interrogation des autorités cubaines. « Je ne sais pas s’ils auront les disponibilités, on va attendre leur réponse, mais si elle est positive, je transmettrai les éléments à l’exécutif, et ensuite on verra si ça peut se faire ».