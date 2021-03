Covid : moins d’hospitalisations, toujours des contaminations

69 nouveaux cas ont été découverts par les autorités la semaine dernière, mais le Taaone ne compte plus que 8 malades en filière Covid. Un patient dépisté positif est en outre décédé en fin de semaine, portant à 141 le nombre de victimes de l’épidémie en Polynésie.

À une semaine du terme des restrictions sanitaires du Haussariat, et alors que les autorités réfléchissent à une nouvelle reconduction ou un allègement, les chiffres du Covid sont plutôt rassurants. 69 nouveaux cas ont été découverts ces sept derniers jours. Un niveau comparable aux 60 et 61 cas découverts les deux semaines précédentes, et qui n’avait pas été aussi bas depuis le mois d’août. Si les autorités n’excluent pas d’identifier de nouveaux clusters, rien n’indique pour l’instant que la propagation pourrait repartir à la hausse dans les semaines à venir. Rien n’indique non plus que le fenua est sur la bonne voie pour « éteindre » rapidement l’épidémie, comme le pariaient les autorités à la faveur des restrictions de voyage et de la quarantaine obligatoire.

Même feux verts du côté de l’hôpital, où 8 personnes sont hospitalisées en filière Covid, contre 11 la semaine dernière et une vingtaine début février. Parmi eux, deux seulement sont encore pris en charge en réanimation. Un patient dépisté positif est tout de même décédé en fin de semaine, portant à 141 le nombre de victimes de l’épidémie en Polynésie.