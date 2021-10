Covid : nouvelles modalités de voyage aérien

Afin de lutter contre la propagation de l’épidémie sanitaire, de nouvelles conditions d’accès au territoire national français, outre-mer compris, ont récemment été mises en place pour les voyageurs. Les voyageurs non vaccinés doivent présenter, à l’aller comme au retour, outre la validation de leur motif impérieux par le haut-commissariat et un résultat négatif de test PCR datant de moins de 72 heures, une déclaration sur l’honneur attestant de leur absence de symptômes et de contact avec des personnes positives au covid et de leur consentement à un test de dépistage à l’arrivée, à un isolement de 7 jours en cas de test positif, avec un autre test à J+7.

A partir du lundi 4 octobre 2021, les dispositions suivantes s’appliquent aux voyageurs quittant la Polynésie française et se rendant en tout point du territoire de la République (sans préjudice des règles propres à l’entrée en Nouvelle-Calédonie) :

Les personnes vaccinées de 12 ans et plus doivent présenter à l’embarquement :

– un justificatif de statut vaccinal complet ;

– une déclaration sur l’honneur attestant l’absence de symptôme et de contact avec une personne positive au covid-19.

La déclaration d’engagement sur l’honneur peut être téléchargée sur https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metropole-et-les-territoires-d-Outre-Mer

Les personnes non-vaccinées de 12 ans et plus doivent présenter à l’embarquement :

– le récépissé du haut-commissariat validant le motif impérieux d’ordre personnel ou familial, de santé relevant de l’urgence ou le motif professionnel ne pouvant être différé, déclaré au moins six jours avant le départ sur https://www.mes-demarches.gov.pf/commencer/partir-de-polynesie-francaise ;

– le résultat d’un examen de dépistage PCR réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d’un test antigénique de moins de 48 heures avant le déplacement (voir les modalités sur www.ilm.pf) ;

– une déclaration sur l’honneur attestant l’absence de symptôme et de contact avec une personne positive au covid-19 ;

– une déclaration sur l’honneur attestant un accord pour qu’un test ou examen de dépistage puisse être réalisé à l’arrivée ainsi qu’un engagement à respecter un isolement prophylactique de sept jours après l’arrivée avec la réalisation d’un examen de dépistage à J+7.

Attention, le certificat de « rétablissement » n’est pas valable pour réaliser un déplacement par avion.

La déclaration d’engagement sur l’honneur peut être téléchargée sur https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacements-entre-la-metropole-et-les-territoires-d-Outre-Mer

Les mineurs de 12 ans et plus non vaccinés doivent présenter à l’embarquement un résultat d’examen de dépistage PCR réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d’un test antigénique de moins de 48 heures avant le déplacement. S’ils accompagnent un majeur vacciné, ils sont cependant dispensés de déclarer un motif impérieux.

Les mineurs de moins de 12 ans sont dispensés de déclarer un motif impérieux et de présenter un résultat de test négatif à l’embarquement.

Les mineurs accompagnant un majeur vacciné sont dispensés de test à l’arrivée et d’isolement prophylactique.

Ces nouvelles dispositions viennent en application du décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Toutes les informations concernant l’évolution des modalités de voyage sont régulièrement mises à jour sur le site du haut-commissariat ainsi que sur le site du Ministère des outre-mer

