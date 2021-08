Covid : Oscar Temaru dénonce fermement les discours antivax

Des interrogations qui « ne tiennent pas la route », des discours qui « mélangent tout » et « qu’il faut dénoncer »… Le leader du Tavini, vacciné contre le Covid depuis deux mois a tenu à dénoncer les discours anti-vaccin, alors que la crise sanitaire bat son plein. Surtout, il insiste sur le rôle des maladies chroniques, facteurs très aggravants du Covid, dans cette crise et leur prévention par le sport et l’alimentation.

« J’ai toujours tenu le même discours ». Alors que l’épidémie parait plus que jamais hors de contrôle et que l’hôpital multiplie les appels à l’aide, Oscar Temaru a rappelé, ce matin, qu’il était favorable à la vaccination contre le Covid. Depuis sa salle de sport de l’Aroa Teniutua, où il dit passer « 1h30 à 2 heures par jour », le maire de Faa’a a d’abord commencé, comme souvent par appeler les autorités à développer la prévention des maladies chroniques. Pathologies cardio-vasculaires, tension artérielle, obésité, diabète… Des facteurs de comorbidités dont sont touchés la plupart des victimes du Covid et qui sont, pour l’élu de 76 ans, évitable au long terme par l’exercice physique, l’alimentation saine, et le jeûne thérapeutique.

Eugène Tetuanui « raconte n’importe quoi »

Un discours développé de longue date. En revanche, c’est la première fois qu’Oscar Temaru s’attaque si frontalement aux propos anti-vaccin, pourtant plusieurs fois développés lors des manifestations où le Tavini était présent. « Je les avais entendus la première fois le 2 juillet au parc Paofai, et ils sont même venus me voir à la mairie de Faa’a », précise l’élu, faisant référence, entre autres, à Eugène Tetuanui. Le président de la récente fédération des associations pour la protection de l’environnement « Faatura te rahu a te Atua » est un des porte-paroles du mouvement anti-vaccin polynésien, très visible sur les réseaux sociaux, et qui assimile régulièrement la campagne de vaccination contre le Covid aux expérimentations nucléaires françaises en Polynésie. « Ca raconte n’importe quoi, il faut les dénoncer », s’agace le leader bleu ciel.

« Bien sûr » vacciné contre le Covid, et ce « depuis au moins deux mois », Oscar Temaru avait déjà estimé qu’il « fallait faire confiance à la science », avait appelé, en début d’année, à doter le fenua de suffisamment de vaccins, y compris hors du circuit national et européens, et plusieurs fois expliqué qu’il se faisait vacciner « tous les ans ». Mais il n’avait jusqu’à maintenant pas tenu un discours si clair sur le sujet. Comprenant les « doutes » sur le vaccin en début de crise, il estime aujourd’hui que « ces interrogations ne tiennent plus la route », à l’heure où 4,8 milliards de doses ont été distribuées dans le monde et que les données hospitalières montrent la grande exposition des non-vaccinés. « Il y a 7 milliards de personnes à vacciner » pour sortir de la crise, répète le maire de Faa’a. Tout en précisant que le vaccin n’était pas « magique » : il ne supprime pas entièrement le risque de contamination – d’où l’importance de continuer à pratiquer les gestes barrières – et, bien sûr, ne prévient en rien d’autres pathologies liées au mode de vie.

Le Tavini divisé sur l’obligation vaccinale

Pour autant, le Tavini n’abandonne pas son attachement à la liberté vaccinale, comme devrait le montrer le débat de demain à l’assemblée. Le parti indépendantiste ne donne pas de consigne de vote sur le projet de loi du Pays sur l’obligation vaccinale des soignants et d’autres professions. Moetai Brotherson, même si il assure que ses collègues « ne sont pas divisés sur l’intérêt de la vaccination » explique que « la liberté de vote en conscience sera donnée à chacun » au sein du groupe. « J’ai des collègues qui sont intimement convaincus de la nécessité de cette loi du pays, d’autres, comme moi, sont attachés à la notion de liberté et donc voteront contre », précise-t-il. Le député, vacciné et qui n’a « aucun souci avec le vaccin », estime qu’il faut « convaincre et pas contraindre ». Même position du côté d’Oscar Temaru : la solution, c’est « l’éducation : il faut faire confiance dans l’intelligence humaine ».

Quant à la choloroquine ou l’ivermectine, deux médicaments dont certains, minoritaire au sein de la communauté scientifique et dénoncés comme « irresponsables » par les praticiens hospitaliers, estiment que la généralisation permettrait de prévenir les cas graves, les responsables du Tavini se refusent aussi à en faire la promotion. Comme à son habitude, Oscar Temaru a plutôt formulé des conseils de lectures : How Not to Die, un best-seller américain sur l’alimentation saine, ou encore The China Study, un ouvrage qui analyse les résultats d’une très large étude sur les liens entre certaines pathologies (cancers, diabètes, obésité, ostéoporoses…) et consommation de certains produits alimentaires, notamment d’origine animale.