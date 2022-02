Covid : plus de 1 000 nouveaux cas au fenua en 48 heures

1 058 nouveaux cas de Covid ont été détectés depuis lundi. Dans le même temps trois personnes supplémentaires ont été hospitalisées pour des symptômes graves de Covid, dont une en réanimation.

En une semaine, le nombre de cas actifs est passé de 579 à 2 080. Une explosion que la plateforme Covid avait anticipée, voilà déjà quelques semaines, mais qui semble avoir été décalée dans le temps par rapport aux prévisions. Si l’incidence de l’épidémie monte en flèche – 753 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours, et il ne s’agit là que des cas officiellement dépistés – ses conséquences sanitaires restent pour le moment limitées : 5 hospitalisations en filière Covid pour des symptômes grave liés au virus. 12 autres patients positifs sont hospitalisés dans la même filière, mais pour des pathologies différentes. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, une personne a dû être placée en service de réanimation du CHPF du fait de son infection. Aucun décès lié au virus n’a en revanche été constaté depuis la fin octobre.

Mercredi, lors d’un point presse, les responsables de la plateforme Covid s’étaient voulu rassurants : les conséquences sanitaire du variant Omicron, déjà considéré comme moins dangereux que Delta dans la plupart des pays qui ont été touchés, sont particulièrement faibles au fenua. La proximité de la vague de Delta et le taux de vaccination aujourd’hui important – 181 000 personnes vaccinés et 78,5% de schéma complet – ont pu jouer. Les autorités continuent donc à encourager la vaccination – le vaccinodrome de la présidence est ouvert à Papeete depuis jeudi et jusqu’à dimanche midi – et même à l’imposer : le pass vaccinal doit rentrer en vigueur en Polynésie ce mardi.

À noter qu’en Nouvelle-Calédonie la montée continue du taux d’incidence (2 000 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours) et des hospitalisations (25 patients en filière Covid, dont un en réanimation) a entrainé un retour à l’état d’urgence sanitaire, mais sans renforcement notable des restrictions pour le moment.