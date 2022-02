Covid : un décès, toujours peu d’hospitalisations

Une des personnes hospitalisées pour des symptômes graves de Covid au CHPF est morte ce weekend. Malgré ce 637e décès, et la multiplication par trois du nombre de cas actifs en une semaine, la situation hospitalière reste très calme. Seuls 4 patients sont pris en charge pour des symptômes graves de Covid.

L’hôpital de Taaone a enregistré ce weekend le premier décès dû au Covid-19 depuis le 26 octobre dernier. Il s’agit du 637e Polynésien mort depuis le début de la pandémie. Un bilan, qui comme l’avaient reconnu les autorités l’année passée, est probablement sous-estimé du fait des nombreux décès survenus à la maison lors de la vague de variant Delta, mais qui n’a pas encore été mis à jour.

Malgré cette nouvelle, malgré la propagation rapide du variant Omicron (1 144 nouveaux cas ce weekend) et malgré les cas qui s’accumulent (près de 3 000 cas actifs ce lundi, soit plus de 3 fois plus que lundi dernier), la situation hospitalière est loin d’être tendue en Polynésie. Quatre hospitalisations seulement en filière Covid pour des symptômes graves dû au virus (les 19 autres sont cas positifs mais soignées pour d’autres pathologies), dont une réanimation. Interrogés sur cette inadéquation entre la trajectoire épidémique et ses conséquences concrètes, la plateforme Covid avait évoqué, la semaine dernière, l’immunité vaccinale et naturelle qui rendrait Omicron « encore plus bénin ».