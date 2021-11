Covid : un premier cas de variant Omicron découvert à La Réunion

Un premier cas positif au variant Omicron, qui se répand à travers le monde, a été identifié sur l’île de La Réunion. Il s’agirait du premier cas positif en France. Ont également été identifiées « six personnes contacts à risque: trois de son entourage professionnel et trois de sa famille proche », a précisé un porte parole du gouvernement. Les précisions de notre partenaire Outremer 360°.

Le patient testé positif est «un homme de 53 ans» qui a voyagé au Mozambique et «a fait escale en Afrique du Sud» avant de venir à La Réunion, a précisé le microbiologiste Patrick Mavingui sur les ondes de Réunion la 1ère (Groupe France Télévision). Placé à l’isolement ainsi que son entourage, «l’homme souffre de douleurs musculaires et de fatigue», a déclaré le scientifique.

La PIMIT a été mobilisée «en urgence» dimanche soir, «pour le séquençage de six tests», a précisé le microbiologiste. «Les résultats sont arrivés il y a quelques heures (…) il y a un cas positif», a ajouté le scientifique. Les cinq autres prélèvements sont négatifs. Les autorités sanitaires aux niveaux local et national ont immédiatement été averties, a précisé Patrick Mavingui.

Protocole sanitaire renforcé

« Un protocole sanitaire renforcé est en cours d’élaboration qui s’ajoutera à la mesure de suspension des vols en provenance de l’Afrique du Sud déjà effective depuis le 27 novembre et renouvelée jusqu’au 1er décembre. Le dispositif de test systématique des passagers des vols régionaux sera renforcé par des tests antigéniques permettant d’obtenir un résultat immédiat et d’isoler les cas positifs par arrêté préfectoral» a indiqué le Préfet de La Réunion dans un communiqué.

Par ailleurs, le préfet a proposé des mesures de protection supplémentaires de l’île face à l’émergence du variant « OMICRON » qui nécessitent une modification réglementaire de niveau national. Cette dernière est attendue à très court terme.Ces mesures permettront de limiter le flux de voyageurs en provenance des pays de la zone Océan Indien et de renforcer le suivi des personnes soumises à isolement. Les contrôles à l’arrivée des vols régionaux sont d’ores et déjà renforcés, avec des « tests salivaires RT-PCR à la sortie de l’avion », et le nombre des vols et des voyageurs a été « conditionné » aux « capacités de tests systématique de tous les voyageurs (vaccinés et non vaccinés relevant des motifs impérieux) », a-t-elle rappelé.

Le ministère de la Santé avait indiqué dimanche dans un communiqué surveiller «avec une attention particulière les territoires ultramarins de La Réunion et Mayotte qui sont en lien direct ou indirect avec (les sept) pays» d’Afrique Australe avec lesquels les liaisons aériennes ont été suspendues depuis vendredi.

«On est en attente d’autres résultats de cas possibles, y compris dans l’Hexagone, dans les prochaines heures», a confirmé Gabriel Attal, en soulignant la « vigilance absolue » du gouvernement face au variant Omicron. Dimanche, Gabriel Attal avait indiqué qu' »une dizaine » de cas possibles de porteurs du variant Omicron avait été identifiée et était en train d’être séquencée.