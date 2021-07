Covid : un taux d’incidence comparable à celui de septembre 2020

102 nouvelles contaminations ont été détectées en 24 heures, et la filière Covid du CHPF poursuit sa montée en pression, avec 21 hospitalisations liées au virus. Des résultats qui inquiètent car ils rappellent ceux du mois d’août à octobre dernier, avec une vitesse de propagation encore plus importante.

Même si l’effet « delta » était attendu, il est stupéfiant. On compte 102 nouveaux cas entre hier matin et ce mardi à 8 heures contre 107 cas en un weekend hier. Ce qui porte le nombre de cas actifs à 315, d’après les autorités, et le taux d’incidence approximatif de l’épidémie à 110 à 120 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours. Le chiffre, qui sert fréquemment de repère aux autorités, a été multiplié par 15 en deux semaines, s’envolant au dessus du « seuil d’alerte » de 50 établi au niveau national. Il reste tout de même inférieur à celui de la métropole (189 cas pour 100 000 habitants en fin de semaine dernière), qui a connu une montée beaucoup plus progressive ces dernières semaines.

L’incidence épidémique actuelle s’apparente à celle qu’a connu le fenua à la fin du mois de septembre, en pleine flambée épidémique. Preuve de la fulgurance de cette circulation, le pays avait mis, en 2020, plus d’un mois pour passer d’une incidence de 10 à 100 cas pour 100 000 habitants. Cette fois, il aura fallu une dizaine de jours. Si ces statistiques inquiètent, c’est qu’elles ont des conséquences concrètes : lors de la précédente vague, le CHPF, malgré sa réorganisation complète pendant le confinement et la mobilisation d’une bonne partie du personnel, était passé tout proche de la saturation, avec une centaine d’hospitalisés en filière covid, début novembre, et jusqu’à 27 réanimations. Les chiffres actuels sont loin de ce pic – 4 nouvelles hospitalisations hier portant le nombre de lits d’hôpitaux occupés en filière Covid à 21 dont 5 sont en réanimation – mais semblent, là aussi, grimper très rapidement. Plus rapidement, en tout cas, que les chiffres de la vaccination : 30,5% de la population a reçu au moins une dose et 26% est complètement vacciné. Les autorités comptent pourtant sur cette vaccination pour éviter un maximum de cas grave liés à cette nouvelle vague. Mais pour les spécialistes, qui s’inquiètent d’un taux de couverture vaccinal encore « trop faible » au fenua, il est tout de même nécessaire de ralentir un maximum la circulation du virus, grâce aux gestes barrières.

À noter qu’un nouveau décès lié à l’épidémie est à déplorer. 147 Polynésiens sont décédés infectés par le Covid, dont 4 dans les deux dernières semaines.