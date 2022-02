Covid : vers l’arrêt de la campagne de vaccination au Danemark

Le Conseil national de la santé du Danemark a annoncé vendredi dans un communiqué l’éventualité d’un arrêt de sa campagne de vaccination contre le Covid.

Le Conseil national de la santé du Danemark a annoncé vendredi dans un communiqué qu’il envisageait d’arrêter, au plus tard au printemps, sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Tous les groupes cibles sont concernés, y compris les enfants âgés de 5 à 11 ans. Les dates de clôture du programme national de vaccination devraient être annoncées d’ici fin février.

Avec 82 % de la population bénéficiant d’un schéma vaccinal complet (62% ayant reçu une troisième dose) et une situation sanitaire sous contrôle avec 25 patients Covid recensés en soins intensifs, selon nos confrères de France Inter, le gouvernement s’appuie sur l’inversion de la courbe épidémique et sur un faible nombre de cas graves pour justifier sa décision. Dans la balance également, le retour du printemps et l’amélioration de la météo, puisque depuis 2 ans, on a pu constater une diminution du taux d’infection avec le changement de saison.

Le gouvernement danois annonce également ne pas souhaiter administrer de troisième dose aux moins de 18 ans, ni de quatrième dose à un certain nombre de groupes spéciaux, comme les résidents des maisons de retraite et les personnes âgées de plus de 85 ans.

Le 1er février dernier, le Danemark avait été le premier pays européen à lever toutes ses restrictions anti-Covid, y compris l’obligation du port du masque et le pass sanitaire.