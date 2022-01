Covid : voyageurs américains cherchent lieu d’isolement désespérément

De plus en plus de touristes sont dépistés positifs au Covid à leur départ du fenua et doivent donc retarder leur décollage le temps de s’isoler. Avec la programmation de plusieurs vols ce weekend et le retour à quai du Star Breeze où plusieurs cas ont été détectés, la représentation consulaire américaine appelle les propriétaires tahitiens à se manifester. « Nous avons des gens qui cherchent des logements et qui sont prêts à payer ».

L’histoire se répète, et c’est mauvais signe. En août dernier, la vague de variant Delta montait en Polynésie et, de nombreux touristes, contaminés sur place, n’arrivaient pas à embarquer sur leur vol retour faut de test négatif. L’agent consulaire américain en Polynésie, Christopher Kozely, avait alors lancé un appel aux propriétaires de logements pour trouver des lieux d’isolement pour les ressortissants de son pays. Un appel de nouveau lancé ce samedi. « On a une nouvelle vague du virus qui nous tombe dessus, et même si Omicron représente moins de danger, il nous force tout de même à empêcher les gens de monter dans les avions », explique-t-il. Les chiffres grimpent : de un ou deux cas en début de semaine, c’est plus de dix touristes américains qui ont dû trouver un lieu d’isolement en cette fin de semaine. Côté hôtel, seul l’Intercontinental offre une telle possibilité, mais « il est rempli pour la période du jour de l’an ». L’hôtel Tiare Tahiti, proposé par le gouvernement pour certains isolements, ne correspondrait pas, quant à lui, au niveau d’exigence de touristes revenant pour la plupart d’hôtels de luxe de Bora Bora. « On ne trouve plus non plus de place en AirBnB », indique Christopher Kozely, qui cherche donc des logements « avec un minimum de confort », et qui disposent notamment de climatisation et d’accès internet. Il ne s’agit bien sûr pas d’un appel à la solidarité mais d’une proposition de location de courte durée : « ce sont des gens qui ont les moyens et ils peuvent payer ».

Cet appel aux propriétaires est d’autant plus urgent que quatre vols pour Los Angeles sont prévus ce samedi et ce dimanche soir, de même qu’un vol pour San Francisco et un autre pour Honolulu. Tout indique que certains passagers de ces vols seront dépistés positifs avant leur départ. S’ajoutent, toujours d’après l’agent consulaire américain, une vingtaine de passagers du Star Breeze qui serait positifs au Covid ou accompagnants d’un cas positif. 14 d’entre eux restent encore à loger. Le navire de croisière, qui a remplacé le Wind Spirit à Papeete, avait dû faire demi-tour avant son escale prévue à Raiatea ce samedi, pour cause de Covid détecté à bord.

Les propriétaires qui pourraient louer un logement en urgence à Tahiti sont invités à contacter la représentation américaine sur l’adresse [email protected] Ils seront alors contactés par l’agent consulaire au moment des résultats de tests des touristes en question.