CPME : une conjoncture favorable mais un code du travail « trop lourd »

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) de Polynésie Française dirigée par Christophe Plée a tenu son assemblée générale ce jeudi et fait état d’un « climat économique favorable, porté par le tourisme ». Loi du Pays sur le télétravail, réforme de la CPS, réforme du code du travail… cette réunion était aussi l’occasion d’aborder avec ses membres ces sujets d’actualité qui sont toujours sources de divergences avec le Pays.

Il s’étonnait d’un bond exceptionnel du nombre de ses adhérents l’année dernière : le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Polynésie, qui seraient environ 880, a tenu son assemblée générale ce jeudi. L’occasion de faire le point sur la situation de ces entreprises à mi-chemin de 2022, en pleine sortie de crise Covid. Christophe Plée estime que la conjoncture économique est favorable au développement des PME. Il estime que c’est à la reprise du tourisme qu’on doit « une émulation par rapport aux chefs d’entreprise, tous ceux qui sont proches du tourisme, fournisseurs, prestataires de service, hôtels, transports, etc ». « On a jamais eu autant d’avions qui arrivent en Polynésie » souligne-t-il.

« Certaines entreprises demandent un étalement du remboursement des PGE mais ce n’est pas acquis »

En revanche parmi toutes les jeunes entreprises créées depuis la crise Covid, « tout le monde n’est pas fait pour être entrepreneur » selon le président de la CPME qui rappelle tout de même soutenir les initiatives. Et puis il y a ceux qui ne sont pas parvenus à rembourser leurs PGE. « Ils font l’objet de discussions pour permettre à certaines entreprises de l’étaler, mais il faudrait faire un point avec les banques ».

Blocage sur le projet de loi sur le télétravail

Le représentant des PME du fenua estime que si cette « émulation » ne se reflète pas dans les chiffres de l’emploi, c’est « à cause du code du travail, jugé trop lourd depuis quelques années déjà ». « Ce qu’on observe c’est que les entreprises traditionnelles font appel à des auto-entrepreneurs, pas à de nouveaux salariés. Et les nouvelles entreprises ne veulent pas de salariés non plus parce que les charges sont trop lourdes et contraignantes ». Pour le président de la CPME, il faudrait s’inspirer du système anglo-saxon.

Cette assemblée générale c’est justement l’occasion pour Christophe Plée d’informer les adhérents de la CPME de sa position sur le texte de loi qui doit régir le télétravail en Polynésie. Malgré les discussions avec les institutions, aucun accord n’a été trouvé. C’est la responsabilité du chef d’entreprise qui est au centre de la discorde, car à la base « la CPME est favorable au télétravail ». Pour son président, « il est hors de question qu’un chef d’entreprise soit responsable de la sécurité de son employé s’il travaille dans des locaux que l’entreprise ne maîtrise pas ». Il appelle donc le Pays à « utiliser du statut d’autonomie pour innover » et ne pas « faire un copier-coller de la Nouvelle-Calédonie ou la métropole ».

« La composition du comité stratégique de la CPS ne correspond pas à nos attentes »

Autre sujet abordé pendant la réunion : la réforme de la Caisse de prévoyance sociale qui suit son cours. Les petits patrons sont très attentifs aux baisses de cotisations, y compris patronales, promises par la réforme. Pour l’heure c’est la composition du comité stratégique qui pose souci à la CPME. Elle est jugée « alambiquée » par le président de la CPME, et « ne correspond pas à nos attentes ». Prochainement Christophe Plée espère voir publier un bilan de ce que rapporte la Contribution pour la solidarité, « c’est important que les Polynésiens aient un retour sur cette nouvelle Caisse de prévoyance sociale ».