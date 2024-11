Croisière ministérielle vers Rapa

Une partie du gouvernement s’est envolé ce mercredi matin pour un déplacement de cinq jours aux Australes. Décidé à tenir un conseil des ministres délocalisé à Rapa, Moetai Brotherson et quatre de ses ministres vont rejoindre Raivavae puis y embarquer à bord de l’Aranui, en pleine croisière touristique vers l’île la plus isolée du fenua. Le retour se fera entre vendredi et dimanche soir, via Tubuai.

Moetai Brotherson, Vannina Crolas, Jordy Chan, Taivini Teai et Ronny Teriipaia… L’équipe gouvernementale n’était pas au complet pour embarquer vers les Australes ce mercredi, mais les ministres devaient être assez nombreux pour tenir un conseil délocalisé. C’est toute l’idée du déplacement de cinq jours vers Rapa qui débute ce mercredi. Un vol d’Air Tahiti mènera d’abord les cinq membres du gouvernement, accompagnés de collaborateurs et chefs d’administration, vers Raivavae, où ils embarqueront sur l’Aranui, de passage dans le cadre d’une croisière touristique aux Tuha’a Pae. Comme l’a rappelé le compte Facebook Cancans de Maohi Nui, les précédents déplacements officiels vers l’île la plus australe – et la plus isolée – de Polynésie, inaccessible en avion, s’était plutôt fait à bord du moins confortable Tahiti Nui. Cela avait été notamment le cas en 2015, pour une « tournée gouvernementale » d’Édouard Fritch, la dernière en date à Rapa. Si le bateau de la flottille administrative n’a pas été choisi, c’est qu’il doit entrer en fin de semaine – en même temps que le Aito Nui II – au dock flottant pour un carénage.

Ce sera donc le cargo mixte, parti samedi dernier de Papeete, qui a embarqué des touristes mais pas de fret pour cette croisière plutôt rare dans son calendrier. 20 heures de navigation plus tard, l’équipe sera donc débarquée à Rapa pour une visite de 36 heures. Prières, levée des couleurs, hymnes, chants et danses, discours diverses… Sans surprise le conseil municipal local a déployé tout son protocole pour recevoir la délégation avec qui plusieurs moments d’échanges ont été organisés pour discuter des besoins des besoins et défis de la commune. Pour s’en rendre compte, l’après-midi de jeudi est consacrée à une série de visites : centrale électrique, CET, captages d’eau, salle omnisport, infirmerie, ponts, équipements agricoles, baleinières… Une journée qui se conclura avec une rencontre avec le Toohitu, le Conseil des sages si important dans cette île très coutumière, et qui doit faire des choix importants pour son avenir, notamment en matière de développement touristique.

Ce n’est que vendredi que se tiendra le Conseil des ministres, après un nouvel échanges sur les doléances et défis de la commune, et avant une nouvelle visite, consacrée cette fois aux forts de l’île. En fin de journée, les adieux se feront par un « couronnement » sur le quai, des ministres, mais aussi des touristes présents, avant un départ, toujours à bord de l‘Aranui. Le gouvernement ne précise pas combien ont été payées les cabines à bord du cargo mixte, qui doit recevoir, en fin d’année prochaine, un petit frère justement dédié aux croisières aux Australes, l’Aranoa. Le président, ses ministres et collaborateurs auront quoiqu’il arrive le temps de profiter de la mer, annoncée agitée sur le trajet retour. L’arrivée à Tubuai n’est prévue que dimanche matin et le retour par avion à Tahiti pas avant le début de soirée.