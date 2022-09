Le Service de l’emploi organisait ce matin un « job dating » pour le compte d’une compagnie de croisière, qui recherche 35 bagagistes et 5 caristes en CDD. La formule semble convaincre à la fois les employeurs et les candidats : une longue de liste de chercheurs d’emploi avaient répondu présent pour ces entretiens express, que le Sefi propose aux entreprises « à la carte ».



Matchera ou matchera pas, c’était la question, ce matin, lors du « job dating » organisé par le Service de l’emploi. Une compagnie de croisière, dont le nom est gardé discret, a lancé le recrutement de pas moins de 40 employés, alors que la haute saison des croisières approche à grands pas. L’idée était donc de rassembler, au Sefi de Papeete, un maximum de candidats et d’enchainer des entretiens de courte durée. Ce sont avant tout des bagagistes, en CDD d’un an, qui sont recherchés. Pas de diplôme ou d’expérience nécessaire, seulement une « bonne condition physique », « le sens du relationnel », et quelques « notions d’anglais ».

Plusieurs dizaines de candidats en attente

Sur un marché de l’emploi remué par la crise Covid, l’offre a de quoi attirer. Une soixantaine de candidats, qui ont pris soin de mettre à jour leur CV, attendent d’être appelés pour une brève rencontre avec un des représentants de la compagnie. Et il ne s’agit là que de ceux dont l’inscription a été validée par le Service de l’emploi. Sur une « liste complémentaire », plusieurs dizaines de personnes se tiennent prêtes à passer eux aussi leur « date » si l’employeur l’estimait nécessaire en fin de matinée. Dans la salle d’attente, pourtant, pas de rivalité ou de stress particulier. « On ne sait pas exactement ce qu’ils vont nous demander, mais on reste serein, explique Jean-Pierre, qui jusque là travaillait « au noir » dans le BTP. Il faut juste assurer son passage, mettre en avant ses atouts ». Lui a prévu d’appuyer sur sa « ponctualité », sa motivation, « le fait d’exécuter les tâches qui me seront demandées »… Bref, sa garantie, c’est celle de la fiabilité, un registre qui a des chances de plaire à une compagnie de croisière…

Ça n’est pas la première fois qu’un tel job dating est organisé : le dispositif fait même partie des prestations « à la carte » proposées par la cellule entreprise du Service de l’emploi. Comme le rappelle Heirani Caron, la formule a de plus en plus de succès. « Quarante postes d’un coup, ça n’est pas tous les jours », précise la chargée de communication. Mais le Sefi peut organiser ces rencontres expresses dès la première offre de recrutement, et même se déplacer dans les entreprises. Pour les candidats, la procédure a l’avantage de la simplicité, et tous ceux qui sont inscrits sont systématiquement rappelées pour des offres ou des job dating similaires. « Et pour les employeurs, ça permet d’en rencontrer beaucoup en une fois, reprend la professionnelle. C’est un vrai gain de temps ».