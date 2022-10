Croisiéristes et tour cycliste : avis de perturbations sur le front de mer de Papeete

La circulation sur le front de mer pourrait être plus difficile qu’à l’accoutumée dans les prochains jours. Le Majestic Princess et ses 4000 passagers débarquent en effet ce jeudi, suivi du paquebot L’Eclipse. Dimanche le boulevard de la Reine Pomare sera momentanément bloqué pour le « Tour des Amazones ».

Le programme est plutôt chargé ces prochains jours du côté du front de mer de Papeete. Demain, c’est d’abord le Majestic Princess et ses 4000 passagers qui arriveront à Tahiti. Papeete sera la seule escale de ce grand paquebot, et il faut s’attendre à des perturbations de la circulation sur le front de mer lors de l’arrivée et dans les jours à venir. Comme le précise la mairie de Papeete, « en raison de la construction du terminal de croisière », la traversée des croisiéristes se fera uniquement par le passage piéton situé en face du Bora Bora Lounge ». Le Majestic Princess repartira samedi à 17 heures et dès le lendemain 8 heures, c’est l’Eclipse, navire de la compagnie Celebrity cruise qui prendra sa place. 2000 passagers « seulement » et un départ le lendemain pour Moorea et Raiatea.

À noter par ailleurs, que le front de mer de Papeete sera fermé à la circulation de 14 heures à 18 heures ce dimanche pour la course cycliste « Tour des Amazones – Grand Prix OPT » organisé par le club de triathlon MararaTri à partir de vendredi dans le cadre d’Octobre rose. Une « course solidaire » qui doit permettre de récolter des fonds pour l’association Amazones Pacific pour « poursuivre ses actions auprès des femmes touchées par le cancer ».