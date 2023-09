Crossfit, power lift, fitness, MMA… Condensé de sports aux Raromatai Games

Du 13 au 15 octobre, les athlètes des îles Sous-le-vent vont pouvoir se défouler et jauger leur niveau à l’occasion des Raromatai Games, organisés à Raiatea. Au programme, une compétition de crossfit, de power lifting, du fitness et surtout une grande soirée de MMA. Les athlètes de Tahiti et Moorea peuvent aussi se joindre aux festivités.

Du sport jusque dans les îles. Du 13 au 158 octobre, la salle Capt&Fit organise la première édition des Raromatai Games. Un challenge de taille, en écho au Capt&Fit Challenge de 2019 qui avait réuni une centaine d’athlètes pour une compétition de cross training à Raiatea. Pour fédérer davantage et toucher un public plus large, les organisateurs ont intégré cette fois de nouvelles disciplines. Au programme : du MMA, du crossfit, du power lifting et du fitness. Des disciplines qui ont la cote aux Raromatai et qui ont été spécialement choisies pour satisfaire un maximum de sportifs aguerris et amateurs. « Le MMA plaît beaucoup, le crossfit continue de se démocratiser et les jeunes reviennent petit à petit à la force athlétique grâce aux Jeux du Pacifique et aux athlètes actifs sur les réseaux sociaux », explique Manaarii Edmunds, coach à Capt&Fit.

Objectif : mettre en lumière les talents locaux, promouvoir un mode de vie sain et avoir un effet positif sur les habitants. Et si l’événement est fait sur mesure en fonction de la population des Raromatai, il est toutefois ouvert à tous les motivés. D’ailleurs, plusieurs dizaine de sportifs se sont déjà engagés à participer autant sur la compétition de CrossFit que sur l’événement de MMA . Cette rencontre, la première du genre dans les îles, depuis la légalisation des compétitions au fenua, promet du beau spectacle. Au programme de celle-ci une douzaine de face-à-face qui opposeront les combattants des Iles Sous-le-Vent aux champions de Tahiti et de Moorea. « On aura une main card avec des habitués, des champions de Tahiti », précise encore le coach et organisateur de l’événement. Il est question, entre autres, d’une délégation d’athlètes des clubs de Henri Burns, de Raihere Dudes ou encore ceux de Te aro MMA.

Au-delà de la compétition, les organisateurs souhaitent aussi mettre l’accent sur des valeurs tel que le respect. Un événement sans alcool qui devrait être très suivi par la population de l’île. Les inscriptions sont possibles via la page Facebook de l’événement. Rendez-vous donc 13 au 15 octobre 2023