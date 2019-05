Cryptomonnaie, ubérisation, divulgâcher… Les nouveaux mots du Larousse 2020

Chaque année le célèbre dictionnaire français intègre 150 nouveaux mots et expressions, en se basant sur l’usage fréquent. Ils reflètent les changements sociétaux, économiques et politiques. L’édition 2020 paraît le 21 mai prochain, et l’hebdomadaire L’Express en a « divulgâché » quelques uns.

Bioplastique (plastique biodégradable), adulescence (la persistance de comportements adolescents chez les adultes), locavorisme (la consommation de produits locaux et de saison) font leur apparition. Tout comme cryptomonnaie, ubérisation (rendre un modèle économique obsolète grâce aux nouvelles technologies), ou encore hackathon (un marathon de création numérique), darknet et fachosphère.

Le régionalisme n’est pas oublié, avec par exemple le verbe klouker, venu de Bretagne et signifiant se goinfrer. Enfin les pays francophones contribuent également, comme le Québec avec divulgâcher (révéler l’intrigue d’une oeuvre de fiction, « spoiler »). Et si vos amis doutent de votre nouveau vocabulaire, vous pourrez leur dire qu’ils sont un peu nounoune (niais).