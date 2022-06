CSTP-FO dénonce la souffrance au travail au Centre de la protection maternelle et infantile

Le Centre de la protection maternelle et infantile connaît actuellement des difficultés que la Direction de la santé, alertée à plusieurs reprises, ne traite pas, selon un communiqué du Syndicat du personnel du centre hospitalier de Taaone diffusé ce jeudi, qui demande le remplacement du chef de ce service. La responsable du syndicat évoque la possibilité d’un mouvement de grève si aucune réponse n’est apportée.

Le Syndicat du personnel du centre hospitalier de Taaone, affilié à CSTP-FO, a diffusé ce jeudi un communiqué pour alerter sur le mal-être au travail d’une partie des personnels du CPMI. « C’est quand même plus de la moitié des agents qui se plaint. Il y a eu beaucoup de courriers à la Direction de la santé, mais jusqu’à aujourd’hui rien n’a été réglé. Ils étaient 25 à avoir signé le dernier courrier, sur 48 personnes », dit la responsable du syndicat Mireille Duval, qui ajoute « il y a des CDD mais ils ne signeront rien, ils ont peur que leur contrat ne soit pas renouvelé et je les comprends. »

« Humiliations, intimidations, violences verbales, pressions injustifiées et répétées, contrôles excessifs, rétentions et blocages d’informations importantes… Le personnel du CPMI est donc en souffrance au travail et est en difficulté pour assurer une qualité de soins auprès des familles, surtout les plus vulnérables », écrit le syndicat.

« À un moment donné, il faut qu’on soit cohérent. On fait de la santé, mais il faut que le personnel soit en bonne santé aussi. S’il n’y a pas de changement du responsable de ce service, il y aura un mouvement de grève », conclut Mireille Duval.

Communiqué de Presse Du 16 …