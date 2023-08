Culture : le concours ‘Ārere cherche encore des candidats

Dans la dynamique de la première édition du festival linguistique et culturel Parau ti’ama prévu du 1er au 3 septembre à la Maison de la culture, le Pays lance le concours ‘Arere. Une épreuve ouverte à tous, à partir de 11 ans et qui veut inciter à l’écriture et à la lecture de textes rédigés dans une des langues autochtones de Polynésie française. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 août.

Pehepehe no tō ‘u fenua, Ode à mon pays : c’est le thème retenu pour le premier festival linguistique et culturel Parau ti’ama qui se tiendra à la Maison de la culture du 1er au 3 septembre. Ce festival, premier du genre, a pour objectif de « promouvoir et valoriser les langues autochtones encore existantes et parlées » au fenua. Il s’articulera autour de deux axes principaux : la valorisation des langues au sein du village avec, entre autres, une sensibilisation du public à « leur fonction identitaire, sociale et culturelle », et veut aussi inciter à l’écriture et à la lecture au travers du concours ‘Ārere.

Encourager à écrire et pratiquer les langues

Une manière d’encourager le public à écrire et pratiquer l’une des langues autochtones encore parlées au fenua. Quatre catégories sont ouvertes, du jeune auteur en herbe aux plus confirmés. A terme, les meilleurs auteurs et les meilleurs orateurs de chaque catégorie seront récompensés. L’inscription est gratuite et ouverte à tous, et de nombreux lots sont à gagner, dont un billet d’avion Papeete – Los Angeles, des billets d’avion pour les îles, des smartphones, des brunchs, des bons cadeaux ou encore des abonnements cinéma. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 août 2023.