Culture : l’État et le Pays en soutien aux métiers d’art

Le comité de pilotage de la convention-cadre État-Pays en matière de culture a posé les orientations stratégiques du partenariat de la période 2023-2028. Il est question de le renforcer davantage en l’étendant notamment aux métiers d’arts.

Au terme de la 1ere réunion du comité de pilotage de la convention-cadre État-Pays en matière de culture, les représentants des services se sont positionnés en faveur du renforcement du partenariat qui les lie depuis 2017. Sur les 5 années de mise en œuvre de cette convention, la Polynésie a bénéficié d’un engagement financier de l’État en matière d’accompagnement au développement de la culture qui s’élève à plus de 240 millions de francs. Des moyens financiers que les associations, les acteurs culturels locaux, ainsi que les établissements comme le Conservatoire artistique de Polynésie française, le Musée de Tahiti et des îles, ont pu bénéficier directement dans le cadre de leurs projets et programmations annuelles. Désormais il est question d’étendre ce soutien aux métiers d’art.