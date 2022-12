Culturisme : Tauhiro Yip retente Mister Olympia

Le bodybuildeur Tauhiro Yip est aux États-Unis pour participer à la célèbre épreuve de culturisme, Mister Olympia. Malgré la fatigue, il continue minutieusement sa préparation. Il montera sur scène le 14 décembre prochain.

Tauhiro Yip va s’aligner sur la prestigieuse compétition de bodybuilding Mister Olympia qui se déroulera du 12 au 17 décembre à Las Vegas. Considéré comme le championnat du monde de bodybuilding, Mister Olympia réunira la crème des culturistes du globe. L’athlète de Roberto Gym qui a décroché la première place sur les trois dernières compétitions locales, y participe pour la deuxième fois. Un challenge qu’il veut relever après avoir enchaîné les préparations physiques. « En voyant que les dates des compétitions à Tahiti étaient rapprochées, je me suis pourquoi pas tenir un mois de plus pour faire celle-là », explique le champion. Ce n’était pas évident, tout s’est fait dans le rush mais ça va, on garde le moral.«

En 2019, sur cette même compétition, le Tahitien avait décroché la 7e place en bodybuilding amateur. Cette année, il est particulièrement affûté et compte bien « craquer le top 5 ». Chaque année, en amateur, ils sont de plus en plus nombreux à tenter l’aventure. Le niveau monte et c’est ce qui motive le culturiste local. « Je vais essayer de tirer mon épingle du jeu », assure Tauhiro Yip. Pour lui, c’est important de se mesurer aux meilleurs pour « monter le niveau et montrer aux athlètes locaux que l’on peut y arriver ».

En attendant le jour J, il continue minutieusement sa préparation. Il s’alignera dans la catégorie des moins de 90 kg et fera tout ce qu’il peut pour ramener un titre au fenua.