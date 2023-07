Cyclisme : avant le Tour, place aux championnats

Alors que la Fédération tahitienne de cyclisme a confirmé cette semaine les dates du Tour Tahiti Nui, les coureurs du fenua ont rendez-vous dimanche à Mahina pour les championnats sur route. Trois distances sont prévues selon les catégories.

C’est un championnat pour grimpeurs. Dimanche, les meilleurs cyclistes du territoire poseront leurs roues sur la côte Est. Le départ sera donné depuis le RSMA de Mahina, direction le PK 35 et la monte du collège de Hitia’a o te Ra. Le peloton fera ensuite route vers Papenoo avant un demi-tour au niveau de la marina de Faarapa. Après plusieurs tours de circuit, selon les catégories, l’arrivée sera jugée au col du Tahara’a. La remise des récompenses est prévue aux alentours de 11 heures au belvédère du Tahara’a. En 2022, le titre était revenu à Heiarii Manutahi et à Elodie Touffet.

Trois parcours sont au programme : 115 kilomètres pour les catégories Open et U19 (départ à 7h30), 83,2 km pour les Access et U17 (7h40) et 39,3 kilomètres pour les U15 et U17 féminines (7h45).

Il s’agit du second week-end de championnat consécutif après celui dédié au contre-la-montre individuel. Une course remportée par Taruia Krainer devant Benjamin Zorgnotti et Nuumoe Lintz, Elodie Touffet l’emportant chez les dames.

La Pacific Cup et le Tour en septembre

Pour les cyclistes tahitiens, la course de dimanche est l’occasion de décrocher le maillot de champion sur route, à moins de deux mois du Tour de Tahiti Nui. Cette année, la 27e édition de l’épreuve par étapes est programmée du 18 au 23 septembre. Le Tour des Vahine sera couru aux mêmes dates.

Quelques jours plus tôt, les 15 et 16 septembre, Tahitiens et coureurs d’Océanie s’affronteront à l’occasion de la Pacific Cup, une compétition régionale dont la première édition avait été remportée par Kahiri Endeler l’an passé à Guam.