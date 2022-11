Cyclone, sécheresse, inondations… Météo France fait le point sur la saison

Météo France a dressé un bilan de la situation climatique en Polynésie française an amont de la saison des pluies. Les perspectives saisonnières sont influencées encore pour plusieurs mois par « la Niña », qui « maintien l’activité cyclonique à l’ouest du bassin du Pacifique Sud ». Autre conséquence de ce cycle : c’est la septième année consécutive de sécheresse pour les Marquises tandis qu’un record de sécheresse est enregistré aux Tuamotu nord. Il est d’autant plus important pour les secours de rappeler les consignes de sécurité aux populations, car « la vigilance se relâche » face aux risques d’inondation.

Une saison cyclonique ça se prépare et c’est ce que font les institutions. Comme chaque année, un premier exercice d’ampleur a eu lieu le 18 octobre dernier, réunissant les différents acteurs impliqués en cas d’alerte cyclonique : les techniciens et agents du pays, de l’État ainsi que les services de Météo France pour fluidifier leur collaboration en situation d’urgence réelle. Le risque, sans surprise, est faible surtout sur les archipels de la société et des Tuamotu quasiment nul aux Marquises, en revanche il est modéré sur l’archipel des Australes et les Gambier. Le dernier cyclone qui a touché la Polynésie remonte à 2010, il s’agit d’Oli.

Depuis novembre 2021, le climat de la Polynésie est influencé par une configuration la Niña, à l’origine de ce faible risque mais aussi d’une sécheresse bien installée comme l’explique Victoire Laurent, responsable climatologie et du bureau d’étude de Météo France en Polynésie. « Les Marquises sont sur leur septième année consécutive de sécheresse, cela touche également les Tuamotu, pour qui c’est une année record ». Le déficit de précipitation relevé à Takaroa pour la saison chaude 2021-2022 est par exemple de -22%.

Mais ces tendances ne doivent pas faire relâcher la vigilance des populations pointent les pompiers. Encore une fois ce sont les épisodes ponctuels de fortes pluies qui présentent le plus de risques avec les inondations qui s’en suivent. Aujourd’hui par exemple l’archipel de la société entier est placé en vigilance orange. Pour rappel le dernier épisode ayant nécessité la déclaration d’une vigilance rouge remonte à la période du 12 au 15 janvier 2021 sur l’archipel de la société.