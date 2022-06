Dadju à To’ata le 1er octobre

Devenu en quelques années un incontournable sur la scène musicale francophone, Dadju emmènera son Cullinan Tour à Tahiti début octobre grâce à SA Productions, Radio1 et Tiare FM. Moins d’un mois après son frère Gims, l’auteur, compositeur et interprète enflammera donc To’ata avec ses rythmes chaloupés et ses thèmes romantiques ou engagés. Un seul objectif : vous faire danser.

Révélé en 2018 avec son album Gentleman 2.0 Dadju est passé en quelques années du statut d’espoir du RnB francophone à celui de poids-lourd de la scène musicale. Trois albums à succès, des dizaines de titres récompensés et qui font danser bien au-delà de la France, des fans par millions sur les réseaux sociaux… Et même un film, IMA, sorti courant mai dans lequel le chanteur marche sur les pas de ses origines musicales à Kinshasa. 2022, c’est son année, et son Cullinan Tour passera bien par To’ata, un mois seulement après Gims, avec qui il avait travaillé en début de carrière.

Avec son demi-frère, qui l’avait épaulé en début de carrière, il partage un père musicien – qui avait notamment tourné avec la légende de la musique africaine Papa Wemba – et une passion pour la scène. Mais les deux artistes ont suivi des parcours bien différents. Membre de The Shin Sekaï, en duo avec le rappeur Abou Tall, Dadju travaille depuis longtemps son son suave, mélange de RnB américain, de rumba congolaise et de rythme hip-hop et électro. Une recette qu’il applique en solo à partir de 2017 avec Gentleman 2.0. Un carton, notamment avec les hits Reine, Jaloux, Django, ou Bob Marley qui lui valent un titre de « Révélation française de l’année », et qui lance sa moisson de disques d’or, de platine et de diamant qui ne semblent plus s’arrêter. Car Dadju avait, dès 2019 enfoncé le clou de son succès avec Poison ou Antidote, tiré en haut des charts par Grand Bain avec Ninho, ou Mon soleil avec Anitta.

Ces tubes, il les emmènera avec lui à Tahiti, mais présentera surtout au public polynésien son dernier opus Cullinan. Le premier clip qui en est tiré, King, a accumulé 18 millions de vues sur YouTube en quelques semaines. Enfance, place des femmes dans la société et bien sûr amour… Dadju chante sur tout et remercie son public avec des shows toujours plus spectaculaires. Comme celui qu’il offrira, le 1er octobre à To’ata, avec SA Productions, Radio1 et Tiare FM.