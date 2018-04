« Danse Pocahontas », le nouveau spectacle de Vanessa Roche

Les 27 et 28 avril au Grand théâtre, le centre de danse de Vanessa Roche présentera son nouveau spectacle inspiré de la légende de l’Amérindienne Pocahontas.

« Danse Pocahontas », c’est le spectacle présenté vendredi et samedi soir au Grand théâtre par le centre de danse de Vanessa Roche. L’histoire de cette Amérindienne qui a vu arriver les colons anglais en Amérique en 1607. « J’ai choisi ce thème pour la valeur que le dessin animé (Walt Disney, 1995) a mis en avant : le dessin animé parle de différences culturelles et raconte qu’on peut choisir la paix et l’amour quelles que soient nos origines », explique Vanessa Roche, la directrice du centre de danse. Sur scène, pendant deux heures, 240 danseurs et danseuses de 4 à 50 ans – « la quasi-totalité de l’effectif de l’école », dit-elle –apparaîtront dans des tableaux par niveaux. « Ces sont des tableaux mixtes : qui mélangent le hip-hop, la danse classique, le jazz et les claquettes ».

Dans les rôles principaux, Clarisse Aline incarnera Pocahontas et Vaia Teapoarii sera John Smith. Vanessa Roche a aussi repris les personnages de Disney : Meeko le raton laveur (Romane Mathieu), Flit l’oiseau (Loan Tcha), Percy le petit chien (Mihinoa Greig-Mervin), le chef amérindien Powhatan (Jean-Jacques Maihiti), Kocoum le guerrier amérindien (Thomas Teheiura), le gouverneur (Abel Tua) et le sorcier (Brandon Mahinui).

Le groupe All in one, champion de France de hip hop, autour du professeur Jean-Jacques Maihiti, fait partie intégrante du spectacle.

Pratique :

Vendredi 27 et samedi 28 avril à 19h30 au Grand théâtre. Plein tarif : 3000 francs. Tarif réduit pour les moins de sept ans : 1500 francs. Billets en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne ticket-pacific.pf.