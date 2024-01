D’après l’ISPF, le marché de l’emploi atteint de nouveaux sommets

L’indice de l’emploi salarié marchand, calculé chaque mois par l’Institut de la statistique, a augmenté de plus de 4% en un an et de plus de 10% depuis l’avant-Covid. Sans surprise, l’hôtellerie-restauration tire les chiffres à la hausse, mais l’industrie, les services et la construction restent dynamiques. Le commerce est le secteur où l’indice a le moins progressé en 2023.

Grand ciel bleu au dessus du marché de l’emploi. Du moins à en croire l’indice de l’emploi salarié marchand calculé chaque mois par l’ISPF et qui concerne les secteurs de l’Industrie, de la construction, du commerce, du tourisme et des services, excluant donc de son champ l’emploi dans l’administration, l’enseignement, la santé, l’agriculture, le milieu associatif et non-marchand. La dernière publication concerne le mois de novembre 2023, et l’indice n’a jamais été aussi haut : +0,3% en un mois, +2,3% depuis le mois d’août, et +4,2% sur un an.

Sans surprise, c’est l’hôtellerie et la restauration qui tirent les chiffres à la hausse, mais le commerce, l’industrie et les services affichent un beau dynamisme, avec des indices sectoriels qui augmentent de plus de 4% sur douze mois. Le commerce, plus en retrait avec 2,4% de hausse entre novembre 2022 et novembre 2023, présente tout de même une progression. On se souvient que le marché de l’emploi salarié avait fait une plongée historique en 2020 avec le premier confinement. La remontée avait été progressive et se poursuit : l’indice de l’ISPF, qui est corrigé des variations saisonnières, a bondi de plus de 10% par rapport aux valeurs de référence de l’ère pré-covid. Calculé sur la base des déclarations de main d’œuvre effectués par les employeurs auprès de la CPS, cet indice reste une « approximation », précise l’ISPF qui doit dressera aussi, d’ici quelques mois un bilan chiffré de l’emploi en 2023.