Darmanin : « Ça n’est pas moi qui vais arbitrer les guéguerres à l’intérieur du Tavini »

« Insultants », inutiles, et mal renseignés… Voilà ce que pense Gérald Darmanin des propos tenus par Oscar Temaru à son égard. Le ministre de l’Intérieur invite le leader indépendantiste à « se remettre à la page » et pourquoi pas à le rencontrer. Il souligne la « division » qui existe entre Moetai Brotherson, pour qui il ne tarit pas d’éloges, et le maire de Faa’a, dont les déclarations ne seraient qu’un des symptômes des guerres intestines du parti bleu ciel.

« Je n’ai pas de leçons de colonialisme à recevoir ». Gérald Darmanin a répondu avec une certaine fermeté aux déclarations d’Oscar Temaru à son sujet. En pleine visite ministérielle, le chef de file indépendantiste, avait pris la parole vendredi matin depuis le siège du Tavini pour dénoncer une fois de plus le refus de l’État d’ouvrir rapidement des négociations sur le « droit sacré » de la Polynésie à son indépendance. Et pour réagir aux déclarations de sortie d’avion du ministre de l’Intérieur, qui préférait parler d’économie ou de réchauffement climatique plutôt que d’indépendance ou d’évolution institutionnelle. « J’aimerais lui dire que si ses parents ou ses grands-parents avaient pensé comme lui, la France serait aujourd’hui allemande », avait lancé en retour Oscar Temaru, alors entouré de plusieurs élus du parti dont Tony Géros.

« D’abord, c’est insultant », réagit Gérald Darmanin, qui rappelle comme souvent son histoire familiale : pendant la deuxième guerre mondiale « mes deux grands-pères étaient de l’autre côté de la Méditerranée et vivaient en Algérie coloniale ». Le premier, Rocco Darmanin, a longtemps été mineur en Tunisie, et le second Moussa Ouakid, est un Algérien qui a combattu comme tirailleur puis comme résistant en 39-45, faisant plus tard partie des harkis défendant la France pendant la guerre d’Algérie. « M. Temaru se trompe de ministre, il se trompe de guerre, reprend-il. Il y a très longtemps, à mon avis, qu’il ne suit plus la politique française ».

« M. Temaru n’a même pas demandé à me rencontrer, c’est dommage »



Mais surtout, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer suggère que ces déclarations, faites en l’absence de Moetai Brotherson, ne sont que les symptômes des divisions indépendantistes. « Ça n’est pas à moi d’arbitrer les guéguerres intérieures d’un parti qui est le Tavini, lance-t-il. Manifestement, ils sont très divisés entre eux. Chacun le sait ». Pas là, donc pour arbitrer, et encore moins pour apaiser : Gérald Darmanin, qui a loué pendant toute la visite la qualité d’écoute et de propositions de Moetai Brotherson appuie sur ce qui le sépare du chef de file de son propre parti. « C’est marquant, ça, la division qu’il y a entre le président Brotherson que je respecte, qui est élu par les habitants, qui est à la tête de ce gouvernement qui est absolument légitime, avec lequel j’entretiens de très bonnes relations, ce qui était déjà le cas lorsqu’il était parlementaire, et puis, M. Temaru qui n’a même pas demandé à me rencontrer, ce qui est un peu dommage, explique-t-il. M. Fritch au moins a demandé à me rencontrer, et j’ai vu M. Fritch. Donc voilà, j’invite monsieur Temaru d’abord à se remettre à la page et puis peut- être à venir me voir à Paris s’il le souhaite ou quand quand je reviendrai en Polynésie, je le recevrai volontiers ».

« Guerre » réelle ou double discours au Tavini, à voir. Un objectif réunit quoiqu’il arrive Oscar Temaru, Tony Géros et Moetai Brotherson : obtenir le retour de l’État dans les discussions onusiennes sur la décolonisation de la Polynésie. La position de Paris pourrait évoluer dans ce sens en octobre, Gérald Darmanin semble en tout cas y être favorable et d’après lui, ce serait davantage grâce à la « diplomatie douce » du président du Pays qu’aux « insultes » du président du Tavini.

Moetai Brotherson est lui prudemment resté en retrait de ces échanges. Vendredi, le chef du gouvernement précisait seulement, à propos des attaques d’Oscar Temaru contre les maires marquisiens accusés d’être « instrumentalisés par l’État », qu’il se « réservait le droit de ne pas être d’accord avec cette analyse ». Quant à l’opportunité d’une prise de parole du parti pendant une visite à laquelle participait plusieurs élus et ministres de la majorité bleu ciel, elle n’a selon lui rien de surprenant : « Que le président du Tavini tienne ce genre de discours, ça ne m’étonne pas il a le droit de le faire, c’est la position on va dire classique du Tavini qui estime qu’il n’a pas à recevoir de leçons de l’État, déclarait-t-il depuis Nuku Hiva quelques heures après la conférence. Moi je suis là en tant que président de la Polynésie ».