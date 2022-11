Davantage d’entreprises, de radiations et de femmes entrepreneures

Il n’y a jamais eu autant d’entreprises en Polynésie. Un signe de « vitalité » pour la CCISM qui a présenté hier son nouvel Observatoire économique et qui relève tout de même que les radiations sont en nette hausse depuis la fin des aides Covid en mai dernier. Autre constat de cette analyse qui sera désormais trimestrielle : les dernières créations d’entreprises émanent autant de femmes que d’hommes au fenua.

38210. C’est le nombre d’entreprises actives recensées par la CCISM dans son Observatoire économique, un nouvel outil présenté hier matin et dont les publications trimestrielles promettent d’éclairer le contexte économique du pays. Les premiers chiffres ont été arrêtés au 30 octobre dernier, et à cette date, la Polynésie n’a jamais compté autant d’entreprises. 38210, c’est près de 10 000 de plus qu’en 2019, avant la crise Covid, années pendant lesquelles le nombre de nouvelles immatriculations a largement dépassé celui des radiations. « Signe incontestable de la vitalité du monde entrepreneurial », sur les 10 premiers mois de 2022, le nombre de création d’entreprises est encore en hausse – + 3,1% par rapport à la même période l’année passée – mais les radiations, elles aussi semblent grimper : déjà 2173 entreprises disparues dans l’année contre 1747 à la même date en 2021. « La progression significative des radiations s’observe principalement à partir de mai, soit après l’arrêt des dispositifs de soutien visant à conjurer les effets économiques de la crise de la Covid-19 », note la CCISM.





Ce sont bien sûr les entreprises individuelles, les patentes, qui dominent parmi les 4359 nouvelles immatriculations de 2022, même si les sociétés « gagnent du terrain », à l’exception de la SNC. Côté secteurs d’activité, « les services personnels, l’hébergement touristique, et le support juridique de gestion de patrimoine immobilier » se distinguent en matière d’immatriculations et la « restauration rapide, les travaux de finition, et le commerce de gros » sont remarqués dans les radiations.

Enfin, cet observatoire permet d’en savoir plus sur les entrepreneurs eux-mêmes, qui restent majoritairement masculins, avec 66% des entreprises vivantes dirigées par un homme. Pourtant la dynamique est à l’égalité : en 2022, 48% des entreprises immatriculées ont été créées par des femmes.