De 24 mois ferme à 4 mois de sursis pour les cambrioleurs de la Croix-Rouge

Les quatre individus qui avaient cambriolé la Croix-Rouge à Pirae lors du week-end pascal ont été condamnés mardi à des peines allant de 24 mois de prison ferme à quatre mois avec sursis.

Les faits se sont déroulés le jeudi 9 avril, la veille du week-end de Pâques. Deux hommes, Jean et Albert, décident de cambrioler les locaux de la Croix-Rouge à Pirae. Á l’aide d’une pioche qu’ils trouvent sur place, ils écartent les barreaux des fenêtres et pénètrent à l’intérieur des locaux. Ils visitent les lieux quand ils tombent sur un coffre fort scellé dans le mur. Pensant avoir trouvé le jackpot ils s’acharnent dessus pour le desceller mais n’y arrivent pas. Le jour commence à se lever et ils décident de partir pour revenir le soir même, mais cette fois à plusieurs. Á trois.

Le vendredi soir ils se retrouvent tous, Albert, Jean et Steven, le renfort, et arrivent enfin à sortir le coffre du mur. Aussitôt fait ils l’embarquent sur un scooter et prennent la fuite. Arrivés chez Steven, ils attaquent le coffre à la meuleuse et arrivent à l’ouvrir. Le butin, 50 000 Fcfp qu’il se partageront à trois. Sauf que Steven a oublié sur place une barre à mine. Il décide d’aller la récupérer et se fait accompagnéerd’un quatrième larron, Noël. Celui-ci n’étant pas venu pour rien en profite pour dérober un four micro-ondes et un disque dur d’ordinateur.

C’est sur dénonciation anonyme que les quatre malfrats ont été arrêtés et qu’ils ont reconnus les faits. Passés ce mardi en comparution immédiate, Albert, l’instigateur de ce cambriolage de « haut-vol » a été condamné à 24 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, Jean le second couteau a écopé de 18 mois ferme avec mandat de dépôt, tout comme Steven. Quant à Noël, il s’est vu condamné à 4 mois de prison avec sursis et à un travail d’intérêt général de 156 heures. Tous ont aussi écopé d’une amende de 16 100 Fcfp pour avoir bravé le confinement et le couvre-feu.